"Как история однажды длилась сто лет" - в Киеве представили сериал о независимости Украины

В сериале рассказывается о борьбе украинцев за независимость. Фото: УИНП

В Киеве представили исторический сериал "10 днів незалежності України". В нем осмыслили исторические события ХХ в., которые привели к независимости.

Когда говорят о независимости Украины, сосредотачивают внимание на событиях 24 августа 1991 года. Команда сериала решила взглянуть на украинскую независимость иначе.

"Мы решили глобальнее подойти к этой теме, подать более широкий контекст и показать, что этот день имеет глубокие исторические корни. Мы рассказали, что история этого дня длилась почти сто лет, а первая попытка обрести независимость датируется 22 января 1918 года — именно тогда был провозглашен Четвертый универсал, которым впервые провозгласили украинскую независимость. Собственно, этому событию и посвящена первая серия нашего исторического сериала", - сказал один из соавторов проекта Владимир Вятрович.

Следующие события истории Украины также были ступеньками независимости. Последняя серия посвящена событиям Революции достоинства.

"Мы непосредственно участвовали в Майдане, поэтому, наверное, это была одна из самых сложных серий. На мой взгляд, если в 1991 году Украина провозгласила независимость от СССР, то в 2014-м — от России. Очевидно, что это повлекло за собой войну с Российской Федерацией, которая не готова отпускать Украину. Основной посыл этой серии – борьба за свободу до сих пор продолжается и требует от нас готовности защищать свою независимость", – говорит Вятрович.

Одна из сценаристок проекта Леся Вакулюк сказала, что этот сериал будет понятен всем, кто интересуется историей и хочет осмыслить ее глубже.

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"Когда мы учили историю в школе, то все было запутано — какая-то УНР, кто-то кому-то что-то обещал, мы терялись в тех Универсалах. Поэтому мы старались сделать все возможное, чтобы эти серии не напоминали школьные уроки истории, когда учитель отстраненно рассказывает. Мне кажется, нам удалось. Когда смотришь этот сериал, то будто переносишься в то время и понимаешь: украинцы боролись за ту страну, не будучи здесь хозяевами. И им удавалось. Однако кто-то не сделал из этого выводов, и уже мы, молодое поколение, вынуждены были продолжать их борьбу", - рассказала она.

Просмотреть сериал можно по ссылке.

24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 днів незалежності". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с созданием государства. "Для когда-то порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым является 24 августа. Хотя это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта историк Владимир Вятрович. Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.