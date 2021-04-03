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воскресенье, 04 апреля 2021 08:20

К золотым месторождениям добирался каждый третий

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К золотым месторождениям добирался каждый третий
Золотая лихорадка на Клондайке продолжалась два года. 1899 года месторождение истощилось. Фото: edward-210

Золотая лихорадка на Аляске началась 4 марта 1896-го на Юконе. Нашли богатые месторождения золота в руслах нескольких притоков реки Клондайк.

Открытие золотых залежей на Юконе произошло в момент, когда ощущалась острая нехватка запасов золота во всех развитых странах мира. К Клондайке можно было добраться от Берингова моря вверх по течению реке Юкон только в теплое время года. В общем поездка была очень непростой. Около 95 тыс. человек бросились на поиски. Среди них писатель Джек Лондон, который описал золотую лихорадку в своих романах.

Правительство ввело закон, который позволял входить на территорию Юкона только искателям, которые имели годовой запас продуктов. В общем все продукты весили около 520 кг. Вместе с инвентарем вес поклажи составляла 900 кг. Цены на собак и лошадей неслыханно возросли.

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К месторождений добирался каждый третий - остальные возвращались или погибали от истощения, холода и цинги. Золото находил каждый десятый из пришельцев. Из них разбогатеть на находках удавалось половине.

Золотая лихорадка на Клондайке продолжалась два года. 1899-го месторождение истощилось. Общие расходы всех соискателей превышали стоимость золота, было добыто между 1897 и 1901 годами.

В Вашингтоне 30 марта 1867-го подписали договор, по которому Россия продала США Аляску, Алеутские острова и острова в Беринговом проливе. Общая сумма сделки составила 7, 2 млн золотом. Сейчас это более $ 200 млн.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
апреля

К золотым месторождениям добирался каждый третий

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