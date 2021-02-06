Изобрели устройство для тушения пожара

В начале XX века в России открыли новое средство тушения пожаров - огнетушащее пену. Фото: https://clubhistory.ru

Асмериканець Алансон Крей 7 февраля 1863-го в Вирджинии запатентовал первый огнетушитель. В устройстве использовался водный наполнитель.

Еще до появления огнетушителя изобретатели придумывали различные приспособления для обуздания огня. В XVII веке впервые для тушения начали применять стеклянные колбы с водой. Позже стали использовать деревянные бочки, заполненные водой и оснащены жаром с черным порохом. Бочка взрывалась, а вода гасила пламя. Этот огнетушитель был использован при тушении пожара в Лондоне в 1729 году.

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Первый переносной огнетушитель изобретен английским капитаном Джорджем Уильямом Менби в 1813 году. Устройство перевозили на тележке. Это медный сосуд, заполненный углекислым калием - поташом. Жидкость находилась в сосуде под давлением сжатого воздуха и выпускалась при открытии крана.

Американский инженер Алан Крей запатентованный первый огнетушитель. В устройстве использовался водный наполнитель. На практике эффективность этого прибора была достаточно низкой. В начале XX века в России открыли новое средство тушения пожаров - огнетушащее пену. Сейчас есть различные типы и виды огнетушителей.

Первый кинодром открыли 6 июня 1933-го в городе Камден, штат Нью-Джерси. Стоимость сеанса составляла 25 центов с человека. Отдельно платили еще 25 центов за авто. Он просуществовал три года, но завоевал популярность. Автокинотеатр появились практически во всех штатах.