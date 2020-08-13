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четверг, 13 августа 2020 15:04

Из реки вытащили старинный меч

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Из реки вытащили старинный меч
Из реки Одра вытащили хорошо сохранившийся средневековый меч. Фото: heritagedaily.com

В Польше при проведении дноуглубительных работ на реке Одра нашли средневековый меч.

Ученые называют находку уникальной, ведь подобные можно встретить крайне редко, сообщает Heritage Daily.

Длина меча составляет 108 см. Хорошо сохранились его лезвие, рукоятка, ножны с кожаными элементами, но острие сломано.

Предварительные оценки показали, что меч изготовили между 1170-м и 1330 годом. Его отправили в Национальный музей, где установят, потерял ли владелец меч во время конфликта или же намеренно выбросил в реку.

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Недавно 10-летний Файоннтен Хьюз нашел старинный меч недалеко от отцовского дома в городке Деррилоуган, что в Северной Ирландии. Находка лежала на глубине 30 см.

Металлоискатель парню подарили на 10-й день рождения. Во время первого выхода с ним получил два сигнала, которые указали на мусор. На меч наткнулся по третьему.

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