Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру

Фото: Historic Environment Scotland

На каменной скульптуре из аббатства Дандреннан в шотландском Дамфрисе может быть изображена сцена убийства.

Археолог Адриан Кокс считает, что резьба может отобразить убийство аббата и наказании за него, сообщает Historic Environment Scotland.

"Кажется возможным, что этот мемориал посвящен памяти аббата Дандренану, который был ранен или убит. Маленькая фигурка у его ног, вероятно, представляет напавшего на него. Символика достаточно острая, сцена изображает аббата, вечно торжествующего над нападающим", - сказал он.

На изображении аббат одет в монашеский костюм. Он держит в левой руке длинный посох. Это символ власти. Его правая рука лежит на груди, а рядом показан небольшой кинжал.

У его ног лежит небольшая фигура с раной на поясе. С пореза вылезают внутренности. Заостренный конец палки аббата лежит на его голове.

Резьба должна была покрывать сундук с гробом. Ее недавно обнаружили в аббатстве.

В отчетах итальянского купца конца XIII в. говорится, что Дандреннан был одним из лучших монастырей Шотландии. Там производили шерсть. 1296-го аббат Уолтер и монастырь присягали Эдуарду I Английском в начале Войн за независимость Шотландии.

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К 1560 году аббатство пришло в упадок, потому что шотландцы перешли в протестантизм. Руины аббатства считают туристическим объектом.

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