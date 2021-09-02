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четверг, 02 сентября 2021 20:45

Из львовского музея похитили древние книги

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Из львовского музея похитили древние книги
Из-за исчезновения книг будут судить сотрудницу. Фото: "День"

Заведующую отделом Музея искусства древней украинской книги ЛНГМ имени Бориса Возницкого будут судить за исчезновение старинных книг на более 8,5 млн грн.

Женщина не обеспечила сохранность вверенных ей ценностей, сообщает Отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры.

"Было потеряно, в частности, "Апостол" Федоровича, 1574 года издания, "Евангелие" Святодуховского братства, 1575 года издания, "Ключ разумения" Галятовского Иоанникия, 1665 года издания. Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих служебных обязанностей государству нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,5 миллиона гривен", - сообщили в прокуратуре.

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Обвинительный акт в отношении женщины прокуроры направили в суд.

В Киеве, в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко 14 июля презентовали картину французского художника ХVIII века Пьера Луи гудрон "Влюбленный взгляд". В этом году ее вернули в Украину из США.

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