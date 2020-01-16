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четверг, 16 января 2020 17:41

Ивановская и Октябрьская - как менялась одна из центральных улиц Киева в течение ХХ века
9

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Показали, какой была улица Институтская в разные времена
Фото: facebook.com/kiev.klab
Показали, какой была улица Институтская в разные времена
Показали, какой была улица Институтская в разные времена
Показали, какой была улица Институтская в разные времена
Показали, какой была улица Институтская в разные времена

Показали фото улицы Институтской в ​​Киеве разных времен.

Улица Институтская - одна из улиц Киева, расположена в исторической местности Липки в Печерском районе. Простирается от Майдана Независимости и Крещатика до Кловского спуска, пишет Клуб коренного киевлянина.

Возникла в начале XIX в. вдоль древнего Ивановского пути, который начинался от Лядских ворот на нынешнем Майдане Независимости. Этим путем из Верхнего города можно было добраться до Печерска. Позже вдоль дороги начали вырастать первые дома, и его стали называть Ивановской улицой.

В 1820-е и в 1842-м называлась улица Бегичевская, по фамилии известного генерала, владельца усадьбы в этом районе. В трехэтажном доме на территории усадьбы Бегичева некоторое время размещался недавно созданный киевский университет святого Владимира - сейчас Тараса Шевченко. Затем на этом месте по проекту архитектора Викентия Беретти построили Институт благородных девиц, и улицу стали называть Институтской. Ее интенсивная застройка началась только во второй половине XIX в. Здесь построили биржу, банк и т.д.

Начало XX в. принесло в Украину архитектурный стиль модерн. В таком стиле 1912-го на высоком склоне над Крещатиком возвели первый на то время высотный 12-этажный жилой дом, по имени хозяина назывался небоскребом Гинзбурга. И в предвоенные годы дом Гинзбурга оставался самым высоким в Киеве. Осенью 1941 года здание было разрушено взрывом. Сейчас на этом месте возвышается гостиница "Украина" - бывшая "Москва".

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В период с 1919-1944 годы улица Институтская называлась улица 25 октября - в честь Октябрьского переворота 1917-го. Впоследствии до 1993-го - улица Октябрьской революции. Сейчас часть улицы переименована в честь героев Небесной сотни.

В сети опубликовали уникальные фото Киева в 1918-м. На них можно увидеть столицу с высоты птичьего полета. Их сделали c воздушного шара немецкие фотографы, которые прибыли в город вместе с войсками стран Тройственного союза.

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