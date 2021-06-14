Итальянец победил в конкурсе проектов здания университета в Киеве

Автор: ЦГАМЛИ Архитектор Викентий Беретти

14 июня 2021-го исполняется 240 лет со дня рождения архитектора итальянского происхождения Викентия Беретти.

Он родился 14 июня 1781 года в Риме в богатой семье ученых. В 1804-м окончил Петербургскую академию художеств с золотой медалью. Воплотил там более 250 архитектурных проектов в стиле модернизма, сообщает Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины.

В 1809-м Беретти присвоили звание академика Петербургской академии искусств за проект Кадетского корпуса. Он принял участие в строительстве монумента князю Владимиру в Херсонесе.

В 1835 году он победил на конкурсе проекта Киевского университета и уехал из Петербурга в Киев. Готовился к строительству Красного корпуса вместе с учеником Павлом Спарро. С марта 1837-го по настоянию императора Николая I оставил другие работы в Петербурге и сосредоточился на строительстве Киевского университета.

С 1840 года Беретти преподавал в Киевском университете. Писал работы о теоретических проблемах архитектуры и строительного дела.

Автор: ЦГАМЛИ План Красного корпуса университета

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С 1837 года и до смерти в 1842-м работал в Киеве. Разработал проект Владимирской улицы и Бибиковского бульвара - современный бульв. Тараса Шевченко, астрономической обсерватории ботанического сада, Института благородных девиц, римско-католического костела Святого Александра, Первой мужской гимназии. Занимался укреплением остатков Золотых ворот.

Викентий Беретти имел восемь детей. Только старший сын Александр стал архитектором. Он работал в Киеве.

6 декабря 1909-го в Киеве на Большой Васильковской освятили римо-католический костел святого Николая. Храм построен в неоготическом стиле архитектором Владиславом Городецким. Строительство продолжалось 10 лет. Впервые в конструкциях храма использовали железобетон. Лепнину из этого материала выполнил скульптор Эмилио Саля, друг Городецкого.