Истоки христианства следует выводить не от князя Владимира

Выбрав христианство, Владимир Великий выбрал и вектор развития государства, как части европейской цивилизации Фото: Guillaume Paumier

Истоки христианства в Украине следует выводить от I века, а не с момента крещения Руси князем Владимиром в 988 году. Появление новой религии связано с апостолами Павлом и Андреем Первозванным.

"Владимир действительно завершил процесс христианизации. Именно процесс, поэтому здесь имеется в виду нечто длительное. Если взять Крым, Одесскую, частично Николаевскую и Херсонскую области там христианство распространялось с конца I в. Существовали греческие колонии и по традиции по ним проповедовал апостол Павел. С XI в. даже в наших памятниках встречается идея, что апостолами на землях Украины являлись Павел и Андрей Первозванный", - рассказал Gazeta.ua историк Дмитрий Гордиенко.

Памятники христианства встречались и в Зарубинецкой культуре - I-II вв.

"С готами на территории Украины появилась арианская ересь. В "Повести временных лет" Владимир выкладывал христианский символ именно в арианской форме. Это может говорить только о том, что готская традиция на тот момент была еще жива. Далее имеем Кирилло-Мефодиевского традицию. Еще моравскую, потому что в Великоморавское государство входило Закарпатье. Христианство проникало все дальше на север", - продолжает исследователь.

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Упоминания о церкви содержатся в договорах князей Олега и Игоря. В пункте о найме русичей в византийскую армию обязательным условием было принятие христианства. Контракт подписывался на 25 лет. Наемники-варяги, которые возвращались в Киев становились проповедниками христианства. Летописи упоминали их как первых мучеников.

"Против христианки княгини Ольги не было никакого сопротивления. Она управляла Киевом, когда Святослав находился в Балканском походе. То есть на момент крещения Руси Владимиром, традиция была уже давней. 988-989 годы - окончательное юридическое утверждение христианства, но как религии города. На деревню оно придет в середине XIV в", - говорит Дмитрий Гордиенко.

Благодаря Владимиру Великому христианство стало общегосударственной религией, но истоки Православной церкви Украины достигают гораздо глубже. Их следует выводить со времен проповеди на украинских землях святого апостола Андрея Первозванного. Об этом заявили в Православной церкви Украины.