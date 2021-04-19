Исследование скульптуры отрицает авторство да Винчи

Автор: thehistoryblog.com Автором бюста Флоры, вероятно, был скульптор Ричард Кокле Лукас

Леонардо да Винчи не создавал восковой бюст богини цветов и весны Флоры, хранящейся в берлинском музее Боде. Такое заявление сделали ученые из Франции и Германии.

Они создали новую методику радиоуглеродного датирования, проанализировали древесину, бумагу и текстиль из скульптуры и установили, что ее изготовили между 1704 и 1950 годами - минимум за несколько столетий после смерти легендарного художника и изобретателя. Также воск почти полностью состоял из спермацета, который добывали из жира с головы кашалотов. Материал был популярным среди художников и изготовителей свеч XIX в., сообщает The History Blog.

Ученые рассказали, что бюст Флоры считали произведением да Винчи из-за похожего визуального стиля. Скульптуру приобрел в 1909 году в Лондоне за 185 тыс. золотых марок директор музея Вильгельм Боде. С тех пор споры об авторстве не утихали. Ведь ранее не находили ни одной восковой скульптуры эпохи Возрождения, как и никакой другой сохранившийся скульптуры да Винчи. Эту проблему обсуждали даже в Рейхстаге, а двое ученых вызвали друг друга на смертельную дуэль.

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Директор музея Гамбурга Густав Паули считал, что настоящим автором бюста был британский скульптор Ричард Кокле Лукас (1800-1883). Его произведения "Женщина и крылатая женщина", "Леда и лебедь" были похожи по материалам изготовления и сейчас показали похожую с бюстом датировку. Кроме того его сын, художник Элберт Дюрер Лукас, в начале XX в. утверждал, что отец изготовил бюст, переплавив кучу свечей, во что Боде не верил. Умер в 1929-м, уверенный в своей правоте.

Самая большая коллекция чертежей, рисунков и рукописей Леонардо да Винчи, под названием "Кодекс Атлантикус" заразилась грибком. Кодекс вмещает работы 1478–1519 годов на разнообразные темы: от летательных аппаратов и оружия до математики и ботаники. Хранится в Библиотеке Амброзиана в итальянском Милане. Температуру и влажность воздуха постоянно проверяют. Главные надзиратели архива рассказали, что впервые плесень заметили в апреле 2006-го. Но с того времени работы не реставрировали, так как это дорого. На сегодняшний день неизвестно точно, насколько повреждены документы. Со способом, которым лучше бороться с грибком, пока не определились.