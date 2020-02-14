Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет

В пещере Фонт Мейджер обнаружили неизвестные наскальные рисунки Фото: ancient-origins.net

Археологи обнаружили новые наскальные рисунки, которым около 13 тыс. лет, в пещере Фонт Мейджер, Испания.

Исследователи осмотрели пещеру после сильного наводнения, которое произошло в Каталонии в октябре 2019-го. Рисунки найти не ожидали, наткнулись на них случайно. Об открытии объявили не сразу, так как хотели сначала обезопасить и изучить участок, сообщает The Ancient Origins.

Всего нашли 100 примеров наскальной абстрактной живописи. Среди них около 40 изображений животных: оленей, коней, волов, населявших эту часть Европы. Демонстрируют лишь часть из них. Археологи подчеркивают, что огромное количество и качество рисунков означает, что они являются важным открытием и имеют неоценимое значение для истории.

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Считают, что когда-то пещера была святыней или религиозным святилищем. Вполне вероятно, что здесь проводили религиозные и другие церемонии. Произведения искусства могли иметь какое-то магическое или духовное значение для людей каменного века, которые их создали.

"Гравюры" делали на слое мягкого песчаного ила и даже неосторожные прикосновения могут их испортить. Археологи отметили, что пещера, вероятно, не будет доступной для публики. Автономное правительство Каталонии объявил ее культурным достоянием и взяло под защиту.

Самой известной пещерой с наскальными рисунками эпохи позднего палеолита в Испании является Альтамира. Находится вблизи Сантильяна-дель-Мар в Кантабрии. С 1985 года занесена во всемирное наследие ЮНЕСКО. На туристов, которые заходят в пещеру, надевают защитные костюмы и респираторы, так как наскальные рисунки могут портиться от неосторожного движения или даже дыхания.