Ищут детей, которых вывезли во Вторую мировою - в Германии откроют уникальный комплекс

Генеральное консульство Украины в Мюнхене ищет детей, пребывавших в 1944-1946 годах в детском лагере в Индерсдорфе и в центре под опекой сестер милосердия.

"В 2021 году в Индерсдорфе состоится официальное открытие мемориального комплекса, посвященного деятельности детского лагеря. В этом контексте организаторы стремятся найти и по возможности пригласить в Индерсдорф тех, кого после пребывания в детском приюте International DP Children's Center Kloster Indersdorf репатриировали в Украину. Мы просим откликнуться тех, кто располагает информацией об этих лицах или знает, как сложилась их судьба", - обращается УИНП.

Кто владеет какими-то сведениями, может обратиться на официальный электронный адрес Института: [email protected]

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Автор: uinp.gov.ua Индерсдорф, Германия. Медицинский работник UNRRA Анна Мари Деваал-Малефит из Амерсфорта, Нидерланды, и одна из монахинь вместе с группой младенцев

В поселке Маркт Индерсдорф, расположенном вблизи баварского города Дахау, в 1938 году на территории монастыря Сестер Милосердия построили детский дом. В 1944-м году близ его стен появился барак для детей, чьих родители отправили на принудительные работы в Германию. Значительную часть детей в лагере составляли украинцы. В течение 1945-1946 годов на территории монастыря при содействии "Администрации Организации Объединенных Наций для помощи и восстановления" действовал приют для детей перемещенных лиц "International DP Children's Center Kloster Indersdorf". В течение этого времени там находились в основном дети и молодежь еврейского происхождения и те, кто имел статус "перемещенного лица".