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четверг, 17 июня 2021 08:20

Імператріця померла народжуючі 14-ту дитину

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Імператріця померла народжуючі 14-ту дитину
Тадж-Махал называют современным седьмым чудом света. Назван в честь жены шаха Мумтаз Махал. Фото: https://unsplash.com

В Индии 17 июня 1631-го умерла Мумтаз Махал - жена императора Индии Шаха Джахана. Родила 14-го ребенка. В ее честь шах построил мавзолей Тадж-Махал. Сооружение называют современным седьмым чудом света.

В начале XVII века. Индией правили Великие Моголы, Агра была столицей империи. Шах Джахан родился 1592-го в Лахоре, в современном Пакистане. Вторую жену Арджуманад Бану Бегам назвал Мумтаз Махал - "украшение дворца". В ее честь устраивал грандиозные праздники и шествия. Мумтаз помогала ему решать государственные дела и ежегодно рожала ребенка. От ее решения зависело решение всех дел в империи.

1630-го император с беременной женой поехали на подавление восстания бедноты в провинцию Бурханпур. У женщины начинаются преждевременные роды. Рожает дочь и умирает от послеродовой кровопотери. По легенде, в ночь смерти жены у императора поседели волосы и борода. В стране объявили двухлетний траур.

Умершую жену Шах Джахан похоронил в Бурханпур. Через несколько месяцев тело перевез в Агру и перезахоронил на берегу Ямуны. Строители сразу приступили к возведению усыпальницы у этого места. Со всей страны собрали более 22 тыс мастеров и рабочих, которые занимались возведением и украшением Тадж-Махала. Дизайн основного здания выполнил индийский архитектор Исмаил Афанду.

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Мраморные плиты добывали в каменоломнях в 300 км от Агры. Их доставляли с помощью тысячи быков и слонов. Этот мрамор обладает уникальными свойствами. Оттенок основного материала меняет цвет в зависимости от времени суток. В центральном помещении возвели скромную гробницу для Мумтаз-Махал. Ислам запрещает пышно украшать могилы.

Когда Шах-Джахан увидел законченый мавзолей, он заплакал от восторга. Из государственной казны на строительство усыпальницы потратил 32 млн рупий. Сегодня это около миллиарда долларов. В тот год в Индии начался голод после трех лет неурожаев. Более 2 млн человек умерли от голода, на рынках продавали мясо собак, некоторые деревни были полностью разрушены.

На другом берегу реки Шах Джахан хотел возвести мавзолей для себя из черного мрамора и соединить усыпальницы черно-белым ажурным Мостом вздохов. Однако обедневший народ взбунтовался. Третий сын шаха Аурангзеб захватил власть. Больного отца сын отправил в тюрьму, а братьев казнил. После смерти в январе 1666-го Шаха Джахана положили рядом со своей женой в Тадж-Махал.

В XIX веке Тадж-Махал перестал играть роль государственной святыни. Он превратился в место для развлечений. Английские драгуны вынесли из гробницы огромное количество чистого золота, индийцы розоролы парк и повредили интерьер. В начале XX века вице-король Индии лорд Керзон отремонтировал Тадж-Махал и превратил его в туристическую достопримечательность Индии.

За последние годы Агра, как и другие крупные города, начало быстро разрастаться. Ученые говорят, что мелкие частицы углекислого газа и другие выбросы в атмосферу оседают на мраморных стенах Тадж Махала. От этого они желтеют.

Отбеливать одно из самых мест Индии предлагают влажной глиной. Ею хотят облепить стены. Когда глина высохнет на солнце и ее смоют, загрязнение имеет види

Автор: Ольга Васькив
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Дата
17
июня

Імператріця померла народжуючі 14-ту дитину

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