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суббота, 28 июля 2018 08:20

Императорском университета присвоили имя бывшего крепостного

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Императорском университета присвоили имя бывшего крепостного
Университет Святого Владимира, начало 1910-х годов

В день памяти святого равноапостольного князя Владимира 28 июля 1834 года в Киеве состоялось торжественное открытие Императорского университета. Через месяц обучения там на философском факультете начали 62 студента.

Идея создания университета в Киеве возникла в правящих кругах Российской империи еще в начале XIX в., Сразу после открытия таких заведений в Казани и Харькове. Однако воплощать в жизнь планы создания университета власть начала только 1833 году.

Изначально действовал только один философский факультет с двумя отделениями - историко-филологическим и физико-математическим. 1835 открылся юридический факультет, а в 1847 года - медицинский. Философский впоследствии разделился на два самостоятельных факультета. С такой структурой университет работал до 1917 года. Первым ректором Киевского университета стал 30-летний профессор Михаил Максимович, который возглавлял кафедру ботаники Московского университета.

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С Кременца в Киев было перевезено почти 35 000 томов библиотеки, нумизматический и зоологический кабинеты, коллекцию минералов, оснащение для астрономической и физической лабораторий, коллекцию картин, гравюр и скульптур для кабинета изобразительного искусства, растения из ботанического сада. Позже в 1840 году перевели Виленскую медико-хирургическую академию вместе с материально-технической базой, библиотекой и большей частью преподавателей. Еще с середины 19 в. университет стал одним из центров науки и передовой общественной мысли в Украине. Здесь учились члены Кирилло-Мефодиевского общества - В. М. Белозерский, Г. А. Андрузский. Тарас Шевченко работал в 1845-47 годах в Археографической комиссии при университети. До 1917 года университет подготовил около 20 000 специалистов.

23 апреля 1919 его название было изменено на Киевский университет, а в марте 1939 года ему было присвоено имя Тараса Шевченко. Указом Президента Украины от 21 апреля 1994 Киевский университет имени Тараса Шевченко получил статус Национального.

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Дата
28
июля

Императорском университета присвоили имя бывшего крепостного

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