Имения британцев превращали в детские дома и приюты

Графиня Карнарвон, более известная как танцовщица Тилли Лош ведет на прогулку два десятка детей в своем саду на окраине Лондона. Она взяла маленьких детей под опеку во время крупнейшей за всю историю Великобритании массовой операция по эвакуации детей. Фото: ВВС

В день начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года в Лондоне началась операция "Крысолов". Два миллиона детей в возрасте от 1 года до 16 переехали в села и малонаселенные регионы краини. Когдавойна закончилась - детей вернули в семьи.

Британские власти рассматривали возможность массированных бомбардировок города. Еще в 1938 году появился секретный расчет специалистов. В нем прогнозировалось, что в случае начала войны с Германией от бомб погибнет до полумиллиона мирных жителей. По всей стране был введен строгий режим экономии и защиты.

Операция "Крысолов" названа в честь героя известной сказки Братьев Гримм. В сказке человек помощью игры на свирели лишил город от крыс, а затем, так и не получив оплаты за работу, вывел оттуда всех детей. Полтора миллиона детей в возрасте от 1 года до 16 переехали в села и малонаселенные регионы страны. Их забирали в приемные семьи. Наиболее состоятельные британцы устраивали в своих домах детские дома и приюты. Маленьких лондонцев селили в имениях, загородных домах, санаториях. Многие из них оставались вдали от Лондона всю войну.

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Ни один город мира до Лондона не был целью столь сильных бомбардировок. Немецкий авианалет 29 декабря 1940 стал особенно разрушительным: 15000 локальных пожаров привели к гибели 3600 лондонцев и разрушения многочисленных исторических достопримечательностей. Несмотря на все старания сократить количество жертв, за все время бомбардировок погибло более 43 000 человек, более 51 000 получили тяжелые ранения.

После 41 года разделение Восточная и Западная Германии объединились в единое государство 3 октября 1990.