Художницу нашли мертвой в доме свекра

Фото: facebook.com/womenONwars

18 сентября 1929-го в Ялте родилась художница Алла Горская. Семья переехала в Ленинград - теперь Петербург. Отец Александр получил там должность директора городской киностудии. В ходе Второй мировой войны вместе с матерью пережила 2 блокадные зимы. Старший брат Арсен воевал в составе партизанской части и погиб в 1943-м.

После освобождения Киева Красной Армией отца направили в столицу. Семья отдает девушку в художественную школу им. Шевченка. В 1948-м Алла поступает в Киевский художественный институт. Через 4 года выходить замуж за одногруппника Виктора Зарецкого. Еще через 2 года у них родится сын Алексей.

В начале 1960-х Алла присоединяется к Клубу творческой молодежи "Современник", где зарождалось "шестидесятництво". Становится его неформальным лидером. Сознательно переходит на украинский язык в 30-летнем возрасте, что очень не нравилось ее русскоязычной матери. Активно поднимает вопрос о состоянии украинского языка в республике.

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Вместе с президентом клуба режиссером Лесем Танюком и поэтом Василием Симоненко находит места массовых расстрелов людей агентами НКВД в поселке Быковня на окраинах столицы. Готовят обращение к властям с требованием опубликовать правду, но их берут на учет в КГБ. За несколько месяцев Симоненко отобьют почки. Танюк будет вынужден переехать в Москву.

Алла остается в Киеве где погружается в активную правозащитную работу. Выступает против массовых арестов интеллигенции в 1965-м. Через 3 года ставит подпись под письмом-протестом 139 деятелей науки и культуры против незаконных преследований.

Дает в своей квартире по улице Терещенковской приют диссидентам и бывшим воинам ОУН-УПА, которые возвращались в Украину после "перевоспитания агентами КГБ". За это гэбисты особенно ее ненавидели. Также отказывается давать показания в деле против историка Валентина Мороза.

28 ноября 1970-го едет к свекру в Васильков, чтобы забрать семейную реликвию - швейную машинку "Зингер". Впоследствии ее тело найдут в его доме. Найдут и тело свекра. По официальной версии, он убил ее из-за личной неприязни и совершил самоубийство. Родственники и друзья художницы в это не верили.

Похороны Горской 7 декабря 1970-го на Берковецком кладбище в Киеве превратились в митинг протеста против существующего коммунистического режима в Украине.

Как художник работала в стилях партийного социалистического реализма, наивного искусства-примитивизма и советского нонконформизма. Большое влияние на нее оказало творчество репрессированного монументалиста Михаила Бойчука.

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30 ноября ее муж Виктор Зарецкий выехал в Васильков. Попросил у милиции открыть дом. Двери открыли только на следующий день, сказали, что поздно обратился. В подвале нашли тело Горской. Виктора Зарецкого арестовали. Через несколько дней отпустили. Главным подозреваемым следствия стал свекор Аллы. Его тело с отрезанной головой нашли на железнодорожных путях. Официальная версия: 69-летний мужчина убил невестку из-за личной неприязни, а затем бросился под поезд.