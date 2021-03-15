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понедельник, 15 марта 2021 13:40

Хорошо сохранился. Нашли церемониальный меч, которому 3 тыс. лет

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Археологи нашли меч, которому около 3 тыс. лет, в датском селе Хоре на острове Фюн. Его клинок и рукоять сохранились полностью.

Меч отлили из бронзы, завезенной из Центральной Европы. Рукоять мастер изготовил из дерева и рога. Он весит почти 1,3 кг. Вероятно, имел церемониальное назначение, сообщает The History Blog.

Автор: Odense City Museums
  Меч отлиты из бронзы 3 тыс. лет назад
Меч отлиты из бронзы 3 тыс. лет назад

Оружие обнаружили на месте древнего поселения, найденного при обследовании 59 км участка маршрута газопровода "Балтийская труба". Сейчас все составляющие находки разобрали, чтобы изучить их по отдельности.

После исследования меч отдадут реставраторам, после чего его выставят на всеобщее обозрение в музее Møntergården, что в городе Оденсе.

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Недавно археологи обнаружили древний хрустальный кинжал во время раскопок мегалитической гробницы Монтелирио, недалеко от Севильи в Испании. Его возраст оценили в не менее 5 тыс. лет.

Длина артефакта составляет 22 см. Его острие изготовлено из горного хрусталя, а рукоять из резной кости. По словам ученых, кинжал наиболее технически сложный из всех артефактов, найденных в комплексах времен древней Иберии.

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Дата
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