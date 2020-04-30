Хирург вырезал себе аппендицит

Советский хирург Леонид Рогозов провел успешную операцию на себе Фото: bbc.com

Хирург 27-летний Леонид Рогозов провел на себе операцию по удалению аппендикса 30 апреля 1961 года. Находился на советской станции "Новолазаревская" в Антарктиде.

Боль в правой подвздошной части, слабость, тошноту, лихорадку почувствовал за сутки до операции. Будучи единственным врачом на станции сам поставил себе диагноз - острый аппендицит. Сначала попытался преодолеть недуг антибиотиками и спокойствием, но успеха консервативная тактика не имела, температура только повышалась. Эвакуация самолетом была невозможной из-за погодных условий. Тогда решил не ждать смерти, а оперировать себя самостоятельно.

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Ассистентами стали метеоролог Александр Артемьев, который подавал и обрабатывал инструменты и инженер-механик Зиновий Теплинский.

"Я не позволял себе думать ни о чем, кроме дела, - вспоминал Рогозов. - В случае, если бы я потерял сознание, Артемьев сделал бы мне инъекцию адреналина - я дал ему шприц и показал, как это делается. Мои бедные ассистенты! В последнюю минуту я посмотрел на них: они стояли в белых халатах и ​​сами были белее белого. я тоже был испуган. Но потом я взял иглу с новокаином и сделал себе первую инъекцию. Каким-то образом я автоматически перешел в режим операции и с этого момента не замечал ничего другого".

Мужчина сделал разрез с помощью скальпеля и зеркала и удалил воспаленный орган, после чего ввел антибиотик в полость. Операция длилась 1 час 45 мин. Постепенно развивались слабость и головокружение, но сознания не потерял.

"На тяжелой стадии удаления аппендикса я пал духом: мое сердце замерло и заметно уменьшило ход, а руки стали как резина. Что ж, подумал я, это кончится плохо. Но все, что оставалось, - это собственно удалить аппендикс! Но потом я осознал, что вообще-то я уже спасен!".

Через 5 суток температура врача нормализовалась, а через неделю он уже снял себе швы.

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