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Гроб из свинца и каменное сердце - раскрыли необычное захоронение аристократа

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Гроб из свинца и каменное сердце - раскрыли необычное захоронение аристократа
Сердце в кардиотафе хорошо сохранилось Фото: inrap.fr

В 2014 году археологи обнаружили свинцовые саркофаги состоятельных горожан XVII-XVIII вв. во французском городе Флерс. На одном из саркофагов лежала емкость в форме сердечка - кардиотаф.

В кардиотафы обычно клали сам орган, который доставали в процессе бальзамирования тела. Практика была привычной для общества того времени, а кардиотафы часто встречаются в европейских приходских и монастырских церквях, передает "Апостроф".

Находку удалось раскрыть с помощью небольшой циркулярной пилы. Внутри, кроме хорошо сохранившегося сердца, находился наполнитель с приятным ароматом.

Сейчас исследователи пытаются установить, какие именно технологии применили при бальзамировании и из каких ингредиентов изготовили наполнитель. Вероятно, мастера использовали смесь различных растений, в том числе перечную мяту и пыльцевые зерна.

В самих саркофагах, открытых в 2015 году, находились тела взрослых забальзамированных людей, что указывало на высокий социальный статус при жизни.

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Недавно рабочие нашли ларец с сердцем мэра бельгийского городка Вервье Пьера Давида в местном фонтане во время реставрационных работ. Мужчина управлял городом в XIX в.

Орган хранился в запечатанном сосуде со спиртом. Его положили в небольшой цинковый ларец с надписью: "Сердце Пьера Давида было торжественно возложено к монументу 25 июня 1883 года". Именно тогда ларец спрятали под каменной нишей фонтана.

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