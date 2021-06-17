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четверг, 17 июня 2021 21:34

Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола

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Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Решением облгосадминистрации 2016 года проспект Жукова в Харькове переименовали на Григоренко. Фото: glavcom.ua

В Харькове продолжается борьба за название проспекта, ранее носившего имя маршала Георгия Жукова. 2016-го ему присвоили имя генерала Петра Григоренко. Последний больше связан с Харьковом, но горсовет использует манипуляции на суде против него.

"Харьковский городской совет отстаивает проспект Жукова вопреки закону о декоммунизации. И делает это очень упорно. Мне не известны случаи, где бы происходило столько судов о переименовании улицы", - рассказала Gazeta.ua руководитель Северо-Восточного территориального отдела Украинского института национальной памяти, историк Мария Тахтаулова.

16 июня Харьковский окружной административный суд отменил переименование проспекта маршала Жукова в честь генерала Петра Григоренко. Представители городского совета в суде заявляли, что фигура генерала Петра Григоренко неоднозначность и имеет белые пятна в биографии. Поэтому выступают против него.

"Это манипуляции, которые очень сомнительные с точки зрения исторической справедливости, - объясняет Мария Тахтаулова. - Очень жаль, что используются такие формулировки. Подобное можно услышать о ветеранах российско-украинской войны - как будто бы есть военные, которые заслуживают почитания, а другие - нет. Делят на лучших и худших.

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Григоренко - всемирно известный диссидент, борец за права крымских татар, прошел через советскую карательную психиатрическую медицину. Участвовал во Второй мировой войне, боевой генерал. Его личность связана с Харьковом - учился в местном политехе, позже неоднократно наведывался сюда по работе. Подобных фактов о Жукове мне не известно. Даже не участвовал в боевых действиях на территории города, операцией по освобождении от нацистов руководил Конев. Проспект в Харькове назвали в честь Жукова, потому что он был советским идолом.

Местные уже устали от этой истории, которая длится более двух лет. Это уже четвертый суд. Все хотят, чтобы оставили в покое проспект и прекратили инсценировку с переименованием. Хотят жить на проспекте Григоренко, к которому уже успели привыкнуть. Решение по нему приняли еще 2016 года, уже сменили документы. Произошла полная имплементация решения губернатора, таблички изменили. Эти безосновательные суды раздражают и вызывают неприятие".

Юридический отдел облгосадминистрации намерен подавать апелляцию на решение Харьковского окружного административного суда.

В 2016-м в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова переименовали на проспект Петра Григоренко. 8 мая 2019-го на сайте Харьковского горсовета зарегистрировали электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать также местных жителей. 19 июня горсовет вернул проспекту имя Жукова. В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просил отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк. Нацполиция Харьковской области открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекту Петра Григоренко именя советского маршала Георгия Жукова.

Автор: Александр Гандзий
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