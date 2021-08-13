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пятница, 13 августа 2021 16:46

Горшок с древними монетами нашли замурованным в стене

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Во время раскопок в городе Мюрвель-ле-Монпелье в регионе Окситания на юге Франции археологи нашли горшочек с монетами Римской республики.

На клад наткнулись во время раскопок большого здания I в. до н. э. Когда-то владелец поместил горшок с 20 динариями в специальную нишу и осторожно заложил и замазал ее, чтобы не осталось никаких следов, информирует Inrap.

Ученые отметили, что трудно судить о том, кто и когда спрятал этот клад. Ясно лишь то, что владелец за ним так и не вернулся.

Автор: inrap.fr
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Ученые также рассказали, что на том месте со II в. до н. э. существовал город Оппидум. Его основали самнагены - представители одного из галльских племен, упомянутые в работе "Естественная история" Плиния Старшего. В течение II в. н. э. город был поглощен более крупным соседом - римской колонией Немаус - теперь город Ним. Окончательный упадок Оппидума произошел в III в. С тех пор его больше не старались развивать. Современный же город Мюрвель-ле-Монпелье возник в XI в.

Недавно археологи обнаружили 409 древних монет во время раскопок в местечке Млейха эмирата Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов.

Сначала раскопали глиняный горшок весом 9 кг. Сразу заподозрили, что внутри хранятся редкие артефакты, но не хотели преждевременно повредить их. Находку передали в лабораторию, где ее осторожно открыли. Тогда же из горшка посыпалось множество монет.

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Дата
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