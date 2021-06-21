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понедельник, 21 июня 2021 19:15

Город превратился в кровавую бойню

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Город превратился в кровавую бойню
Иллюстрация художника Афанасия Сластиона к произведению "Гайдамаки" (1886) Тараса Шевченко. "Уманская резня" - кульминационный момент восстания гайдамаков 1768-го

Повстанческое войско Максима Зализняка и Ивана Гонты 21 июня 1768-го захватило Умань, которую защищало войско киевского воеводы Салезия Потоцкого. В "Уманской резне" погибло до 2 тыс иудеев, католиков и униатов.

Казацкий отряд Максима Зализняка в июне 1768-го отправился из Холодного Яра под Чигирином в поход против поляков. В Украине началась Колиивщина. Кроме современной Черкасской, Кировоградской, Киевской областей, Колиивщина охватила значительную часть Брацлавщины, настоящее Подолья, распространялась на Левобережье.

В городе Умань скрывалось более 10 тыс поляков и евреев. Узнав о приближении к нему гайдамаков, польский губернатор Умани Рафал Младанович выслал против них свою казачью команду под командованием сотника Ивана Гонты. Но Гонта перешел на сторону гайдамаков. 18 июня отряды гайдамаков подошли к городу. Мещанам отстоять город не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гайдамакам выжгли клейма на лбу и выслали на каторгу в Сибирь

Произошел страшный погром шляхты и жидов, во время которого погибло около 2 тыс человек. Младанович был убит, но Гонта спас его детей. По воспоминаниям очевидцев, весь город превратился в кровавую бойню. Это событие назовут "Уманской резней".

Победители собрали в Умани совет, на котором Зализняк провозглашен гетманом, а Гонта полковником уманским. Уманщину разделены на сотни, униатам предложено либо принять православие, или покинуть край. Из-под Умани повстанцы выслали отделы на Подолье, на Волынь и на Полесье.

1768-го российские части окружили повстанческий лагерь в Умани и предательски схватили руководителей повстанцев Железняка и Гонты, а их отряды разоружили. Гайдамаков тысячами вешали, рубили им головы, сажали на кол.

Гонта был казнен. Зализняка и других участников восстания судила Киевская губернаторская канцелярия. Они были приговорены к телесному наказанию - удары плетью, вырывание ноздрей, обжига клейма на лбу и щеках и ссылки на смертную каторгу в Сибирь.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
21
июня

Город превратился в кровавую бойню

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