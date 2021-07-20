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вторник, 20 июля 2021 11:27

Главаря повстанцев схватили во время переговоров

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Главаря повстанцев схватили во время переговоров
Портрет Ивана Бондаренко неизвестного автора хранится в фондах Национального заповедника "Хортица"

20 июля 1768 года в Макарове - теперь Киевской области, подло схватили и отдали под суд главаря гайдамацкого отряда Ивана Бондаренко. Тогда польские и российские войска подавляли восстание Колиивщину.

Бондаренко происходил из Фастовщины. Вместе с Максимом Зализняком входил в группу запорожских казаков во главе с атаманом Иосифом Шелестом. Группа поселилась в монастырях Приднепровья и призывала православных украинцев к антипольскому восстанию. После гибели Шелеста от случайного выстрела казака Кондратия Лусконога, повстанцев возглавил Максим Зализняк. Собрал до тысячи человек в Холодном Яру, вблизи Мотронинского монастырь.

Иван Бондаренко вышел из Холодного Яра вместе с Железняком в июне. Вскоре получил распоряжение идти со своими отрядами на север Киевщины и в пределы современной Житомирской области. Расположился в родном селе Грузька, где нашел сторонников.

После подключения к подавлению Колиивщины российских войск, возглавил восстание надворных казаков. Говорил перед повстанцами, что "не только лях, но и москаль является врагом народа. Поэтому не надлежит прислуживаться им обоим, потому что только освободившись от них, мужик руський получит неограниченную свободу".

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Но не все казаки решили поддержать Бондаренко, некоторые из них находились на верной польской службе. 20 июля его коварно схватил сотник корнинских надворных казаков Даниил Щербина. Он возглавлял отряд, который защищала замок Проскур от крестьянских недовольств. Вероятно, когда Бондаренко появился в пределах села то пообещал поддержать его, но напал во время переговоров о сотрудничестве. Подобную тактику часто использовали для обезвреживания гайдамацких главарей.

В августе Бондаренко доставили в Чернобыль, где публично казнили. Шербина же в 1790 году получил от польского сейма наследственное дворянство, освобождение от всех обязанностей и 9 тыс. злотых из казны.

Казацкий отряд Максима Зализняка в июне 1768-го отправился из Холодного Яра под Чигирином в поход против поляков. В Украине началась Колиивщина. Кроме современной Черкасской, Кировоградской, Киевской областей, Колиивщина охватила значительную часть Брацлавщины, настоящее Подолья, распространялась на Левобережье.

Повстанческое войско 21 июня 1768-го захватило Умань, которую защищало войско киевского воеводы Салезия Потоцкого. В "Уманской резне" погибло до 2 тыс. иудеев, католиков и униатов.

Автор: По материалам Евгения Букета. Иван Бондаренко - последний полковник Колиивщины
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Дата
20
июля

Главаря повстанцев схватили во время переговоров

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