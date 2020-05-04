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среда, 06 мая 2020 08:20

Философ возглавил национальную неделю неповиновения

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Философ возглавил национальную неделю неповиновения
Индийский философ Махатма Ганди изображен на индийской национальной валюте - рупиях. фото https://unsplash.com

Индийского философа и проводника Махатму Ганди 6 мая 1944-го британцы выпустили из тюрьмы. Арестовали за организацию национального недели неповиновения.

В 45 лет Мохандаса Каранчандома (1869-1948) начали назвали Махатмой, что означает "просветленный". Получил юридическое образование в Лондоне, разговаривал на трех языках. Вернувшись в Индию, сформулировал главный принцип этой борьбы: ненасильственное сопротивление за независимость Индии. Ганди стал духовным лидером нации. После закона о соли возглавляет сатьяграху - ненасильственный поход. Соль производили на западном побережье Индии более 5 тыс. лет. Эту соль собирали и продавали крестьяне. Британское правительство приняло закон о соли. Государственные компании могли ее производить и продавать, все остальные - заплатив огромный налог, 4000 тыс. рупий. Сотни тысяч бедных индусов потеряли работу.

Махатма Ганди и 79 его сторонников 12 марта 1930-го вышли из города Ахмадабад в Западной Индии. Протестовали против монополии британского правительства на соль - источник заработка бедных индусов. После Соляного похода Ганди в Индии началась компания протеста против власти Британской империи, колонией которой была в то время Индия.

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Ганди пришел в Данди - на побережье Аравийского моря и собрал немного соли, принесенной волнами. Соль везли вглубь Индии и выпаривали в кастрюлях, на верандах домов. Бродячие торговцы продавали ее повсюду. В тот же день соляной закон нарушили 5 млн индийцев. В американских газетах писали что это "восстанием без оружия".

Этот день объявили Днем начала национального недели неповиновения. В больших городах проходили многотысячные демонстрации за независимую Индию. В ночь на 5 мая наряд полиции арестовал Ганди, а затем - 60 тыс. протестующих. Акции гражданского неповиновения продолжались полгода. 15 августа 1947-го была провозглашена государственная независимость Индии.

Неизвестные похитили останки философа и индийского государственного деятеля Махатмы Ганди, которые хранились в мемориале, расположенном в центральной части Индии.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
мая

Философ возглавил национальную неделю неповиновения

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