Если бы не было Майдана, у нас тут была бы брежневская эпоха. Сегодня отмечают День достоинства и свободы

В День достоинства и свободы вспоминают, как отстояли европейские ценности Фото: ЕМР

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. Приурочен к началу Оранжевой революции 2004-го и Революции достоинства 2013 года.

21 ноября 2004 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Выбирали наступника Леонида Кучмы. Борьба шла между премьер-министром Украины Виктором Януковичем и лидером оппозиции Виктором Ющенко.

Национальный экзит-пол зафиксировал победу Виктора Ющенко с результатом около 54%. Янукович, по этим данным, набирал около 43% голосов. Но голосование проходило с многочисленными нарушениями - "карусели" избирателей, массовый вброс бюллетеней, недопущение и даже избиение наблюдателей на участках. ЦИК во главе с Сергеем Киваловым признал победителем Виктора Януковича.

Чтобы защитить результаты голосования, тысячи украинцев собрались на Майдане Незалежности в Киеве. Протесты получили название Оранжевая революция. Верховный Суд Украины 3 декабря объявил результаты второго тура выборов недействительными и назначил повторное голосование на 26 декабря. Тогда победил Виктор Ющенко, набрав около 52% голосов.

С 2005 года в память о тех событиях в Украине 22 ноября отмечали День свободы.

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Став президентом в 2010-м, Виктор Янукович отменил праздник.

21 ноября 2013 года на главной площади Киева начался Майдан - собралась первая акция протеста в поддержку европейского курса Украины. Ранее в тот же день украинский кабмин во главе с Николаем Азаровым фактически заблокировал этот вектор. Он издал распоряжение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Это произошло за несколько дней до Вильнюсского саммита Восточного партнерства, где планировали подписать такую ​​ассоциацию.

Протестуя против этого решения, тысячи украинский больше недели выходили на акции в центре Киева. В ночь на 30 ноября их разогнали спецназовцы. Это стало толчком к более масштабным событиям Революции достоинства, в финальные дни которой в центре Киева погибли десятки украинцев. Виктор Янукович бежал из страны.

13 ноября 2014 года президент Украины Петр Порошенко своим указом объявил 21 ноября Днем достоинства и свободы.

"Праздник установлен с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века. Для предания должного почтения патриотизма и мужества граждан, осенью 2004 года и в ноябре 2013 года - феврале 2014 появились в защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов нашего государства и ее европейского выбора ", - говорится в указе.

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"Если бы не было Майдана у нас тут была бы брежневская эпоха, только с кровью. Мы подошли к красной черте и переступили через нее. Майдан - это был тот момент перехода, который навсегда сделал нашу психику способной преодолеть мертвенную атмосферу, которую создает безграничная власть. История оставила украинцам стремление к свободе. Это стремление выкристаллизовалось в психологию казачества, которая совершенно неожиданно смогла продержаться, выжить в российских трущобных условиях вплоть до наших дней", - говорил философ Мирослав Попович.

20 февраля 2014 года Украина пережила трагический этап Революции достоинства. В центре Киева от огнестрельных ранений погибли 47 человек, более тысячи получили ранения. С 18 февраля началось обострение противостояния митингующих Евромайдана и "Беркута". Сотрудники милиции совместно с титушками, начали жестоко избивать и расстреливать людей. На улицах Институтской и Грушевского, в Крепостном переулке и Мариинском парке погибли 23 человека.