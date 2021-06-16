Экспериментальный цех украинского завода выпустил автомобиль

Микролитражный автомобиль "Запорожец" вышел из экспериментального цеха автозавода "Коммунар" 16 июня 1959-го.

Автор: archivzp.gov.ua Новый микролитражный автомобиль «Запорожец» в экспериментальном цехе автозавода «Коммунар», 16 июня 1959 года

В послевоенной Европе люди не могли себе позволить большие и дорогие автомобили. Предпочитали микролитражные, которые называли еще "городскими". Больше всего их выпустила Италия - 58% общего количества авто. В 1955-м там появился Fiat-600, который послужил прообразом "Запорожца".

В СССР выпускали легковые "Москвич-401" и ГАЗ-20 - "Победа". Первый сняли с производства из-за устаревшей конструкции, разработанной немецкими инженерами еще до войны. Вместо него стали изготавливать модернизированный "Москвич-402". Он был более габаритным, и цена увеличилась почти вдвое. "Победу" купить было нереально, их выдавали "избранным". Люди просили выпустить малолитражное авто, доступное рабочим.

28 ноября 1958 года Совет министров СССР принял историческое решение об организации на Запорожском заводе сельхозтехники "Коммунар" производства нового автомобиля без прекращения выпуска основного вида продукции. Линии пришлось открывать практически с "чистого листа". Своих "автомобильных" инженеров у завода не было, поэтому часть команды была призвана с ГАЗа и с МЗМА.

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В конце 1958-го бригады инженеров Запорожского автозавода приступили к выпуску чертежей на новую машину уже для подготовки производства. В апреле 1959-го вся техническая документация на модель "965" поступила в Запорожье.

Половину 1959 года и весь 1960-й на ЗАЗе шла подготовка к производству новой машины. Производство серийных "товарных" машин завод начал в октябре 1960-го. Первую партию завод собрал 22 ноября и до конца года выпустил около 1,5 тыс. "Запорожцев".

С 1960-го по 1994 год изготовили 3 422 444 автомобилей "Запорожец" различных моделей.

Первый серийный народный автомобиль "Запорожец" или ЗАЗ-965 сошел с конвейера на Запорожском автомобильном заводе "Коммунар" 1 октября 1960-го. В продажу первая партия поступила за два месяца. Цену на машину установили в размере 1800 руб. Шутили, что "Запорожец" стоит тысячу бутылок водки. Бутылка стоила 1 руб. 80 коп. Инженер, в среднем зарабатывал 150 рублей в месяц, собирал на это авто больше года. Однако цена на "Волгу" была втрое выше - 5100 руб, еще надо стоять несколько лет в очереди на покупку.