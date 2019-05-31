Другу дружину короля привселюдно стратили

Анна Болейн. Фото: hrp.org.u

Придворную даму Анну Болейн, вторую из шести жен английского короля Генриха VIII, коронуют 1 июня 1533 года. Она - мать будущей королевы Елизаветы I.

Дочь придворного Томаса Болейн 6 лет находилась при французском дворе в свите королевской сестры Марии Тюдор. Там Анна прекрасно освоила тонкости флирта с венценосной особой. Впервые Генрих VIII увиделся с Анной на приеме в честь испанских послов в 1522 году. Умная 18-летняя девушка легко и надолго заинтересовала короля.

"Неспособность Екатерины Арагорнськой родить здорового мальчика - это кара Божья за нарушение запрета на брак с вдовой брата, даже несмотря на папский разрешение", - считает Генрих. Решает избавиться от "старой" жены.

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Король объявляет, что Екатерина не могла родить сына и брак недействителен. Собирает суд над женой. 37 подкупленных свидетелей - почти все родственники Анны Болейн обвинили Екатерину в нарушении супружеской верности, духовные лица упоминали о кровосмешении, так как она, будучи вдовой одного брата, вышла за другого. Советуют отречься от короны и уйти в монастырь. Но правительница не давала согласия на развод. Церковь стала на сторону королевы, поэтому кардинал Томас Волс предложил расстаться с ней без разрешения Папы.

Новая королева стала защитницей и основательницей англиканской церкви. Однако после рождения дочери Елизаветы ее враги сфабриковали обвинения в супружеской измене и подготовке покушения на правителя. У короля уже новая любовница. После показательного суда королеву Англии, 19 мая 1536 было публично казнено - ей отсекли голову.

Английская королева Елизавета I приказала заточить в тюрьму бывшую шотландскую правительнице Марию Стюарт 19 мая 1568-го. В 1542 году Марии было всего шесть дней и она заняла шотландский трон после смерти своего отца короля Якова V.