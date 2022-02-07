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вторник, 08 февраля 2022 00:46

Древние дворцы и широкие улицы – как выглядел Пекин 1959-го
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Gazeta.ua опубликовала фотографии столицы Китайской народной республики Пекина в 1959 году
Фото: Reuters
На фотографии попал Запретный город древнекитайских императоров, улицы и парки в центре города
После прихода к власти коммунистов во главе с Мао Цзэдуном город начали перестраивать

Gazeta.ua опубликовала фотографии столицы Китайской народной республики Пекина в 1959 году.

На фотографии попал Запретный город древнекитайских императоров, улицы и парки в центре Пекіна.

После прихода к власти коммунистов во главе с Мао Цзэдуном город начали перестраивать. Снесли старые городские стены, а на их месте проложили улицы. В Пекине строили новые жилые дома без кухонь. Жители обедали в коммунальных столовых, где подавали бесплатные блюда. Людей призвали сдавать металлическую посуду на металлолом. Кирпич из городских стен был использован для строительства в городе чугунных печей. Мао хотел получить большое количество чугуна. Но металл был плохого качества.

В течение лета и осени 1958 качество и количество пищи в коммунальных столовых падали. В 1959 году эти заведения закрыли. Горожанам начали выдавать продовольственные карточки. Еды, которую они предполагали, не хватало. Люди вынуждены были есть кору вяза, корни тростника, побеги ивы и другие дикорастущие растения.

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К 1959 году на площади Тяньаньмэнь построили Памятник народным героям, Дом народного собрания и Национальный музей Китая. Это был год 10-й годовщины образования КНР.

Коммунистическую партию Китая учредила группа коммунистов во главе с революционером Чэнь Дусю в 1921 году. Он участвовал в революции 1911 года. Тогда демократические силы свергли монархию династии Цин. После этого Дусю увлекся марксизмом. Летом 1920 года Чэнь основал в Шанхае марксистский кружок. В это время под влиянием Октябрьского переворота в России идеи коммунизма распространились по Китаю. Дусю сплотил вокруг себя многих поклонников. Вместе с ними основал Коммунистическую партию Китая и провел ее первый съезд.

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