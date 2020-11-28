Должны осознать коллективную травму - историкиня

Украинцы должны осознать и преодолеть коллективную травму, которую получили во время Голодомора. Для этого нужно знать проблемы, которым пришлось противостоять людям в 1930-х годах. Только тогда сможем развивать демократическое государство. Об этом Gazeta.ua рассказала директор Института исследования Голодомора Национального музея Голодомора-геноцида Светлана Маркова.

"В начале 1930-х годов коммунистический тоталитарный режим спровоцировал в большинстве украинцев постоянное состояние фрустрации, сопровождавшееся гневом, отчаянием, чувством вины, потерей контроля над собой. У людей от голода происходили психические расстройства, омрачалась сознание, поднимался мышление, воля, память. Окружающая действительность вызвала у части людей панический страх", - говорит историкиня.

Интенсивность психологического кризиса росла постепенно, с повышением конфликтного напряжения. Она достигла апогея зимой 1932-1933 годов.

Автор: Алина Карбан Институт исследования Голодомора создали 2018 года как филиал Национального музея Голодомора-геноцида. Он стал первым государственным институтом, который занимается комплексным исследованием преступления коммунистического тоталитарного режима - Голодомора-геноцида. В учреждении работает 21 ведущий специалист по тематике Голодомора-геноцида

"Тогда стала понятной непреодолимость тогдашнего положения. В 1933 году украинцев заставили не только голодать, но и по-рабски работать, попрошайничать, отречься базовых принципов и убеждений, поставили на грань выживания. Случаи каннибализма и трупоедства были высшей фазой в отрицательной трансформации сознания. Они подтверждены архивными материалами многих областей Украины", - объясняет Светлана Маркова.

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Для преодоления коллективной травмы, связанной с Голодомором-геноцидом, нужна помощь психологов и психиатров. Сотрудники института активно работают над научно-исследовательской темой "Голодомор-геноцид: историко-правовые, социально-демографические, психологические, культурные последствия и коммеморативные практики". Ее должны завершить к 90-й годовщине Голодомора-геноцида.

Чтобы следующие поколения полнее осознавало последствия Голодомора в институте планируют выдать первое в Украине учебное пособие для учителей истории и гражданского образования "Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинской нации". Для этого сотрудничают с учебными заведениями - организуют и проводят уроки, лекции, мастер-классы и дискуссии.

Ежегодно в 4-ю субботу ноября в Украине чтят погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора приходится на 28 ноября. В течение 1932-1933 годов на территории УССР умерли более 7 млн человек, еще 3 млн украинцев погибли за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане.