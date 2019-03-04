Для туристов открыли затопленную гробницу

В Египте для туристов открыли гробницу, которая 100 лет была под водой.
Благодаря современным технологиям удалось снизить уровень воды в подземелье, сообщает ТСН.
Гробницу построили во II веке нашей эры.
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Ее случайно нашли в конце XIX века благодаря ослу, который упал внутрь. Гробница содержала десятки мумий египетских фараонов и членов их семей, а также тысячи предметов материальной культуры древней цивилизации. Из-за проведения раскопок подземелья затопило.
В пирамиде, которая находится в 100 км от столицы Египта Каира археологи обнаружили скелет девочки.
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