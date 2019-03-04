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понедельник, 04 марта 2019 16:15

Для туристов открыли затопленную гробницу

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Для туристов открыли затопленную гробницу
Гробница 150 лет была затопленной. Фото: Terra-Z

В Египте для туристов открыли гробницу, которая 100 лет была под водой.

Благодаря современным технологиям удалось снизить уровень воды в подземелье, сообщает ТСН.

Гробницу построили во II веке нашей эры.

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Ее случайно нашли в конце XIX века благодаря ослу, который упал внутрь. Гробница содержала десятки мумий египетских фараонов и членов их семей, а также тысячи предметов материальной культуры древней цивилизации. Из-за проведения раскопок подземелья затопило.

В пирамиде, которая находится в 100 км от столицы Египта Каира археологи обнаружили скелет девочки.

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