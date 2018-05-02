Декоммунизация заставляет людей искать своих героев - историк

Кирилл Галушко рассказал о положительных последствиях декоммунизации. Фото: ZIK

После декоммунизации люди начали искать собственных региональных героев, не связанных с тоталитарной системой.

В Николаевской области главную улицу назвали в честь заведующей акушерским отделением районной больницы, рассказал историк Кирилл Галушко на телеканале ZIK.

Люди получили возможность самим менять общественное пространство. В некоторых селах улицы Ленина переименовывают в нейтральные улицы Науки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уничтожили последний памятник деятелю тоталитарного режима

"Это дает людям возможность, называя свою окружающую среду, отойти от идеологического канона. То есть, совсем не обязательно переименовывать "Ленина" на "Бандеры". Ведь, несмотря на почитание социального актива, он не является идеальным героем для востока или юга", - отметил Галушко.

Он считает, что местные краеведы должны продолжать поиск положительных местных персонажей.

Президент Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации 15 мая 2015. С 21 мая того года эти законы вступили в силу. Согласно новым правилам, в стране запрещена советская символика, осуждают коммунистический режим, открывают архивы КГБ и признают борцами за независимость Украины воинов УПА. Также подлежат переименованию объекты, содержащие в названии символику коммунистического тоталитарного режима.