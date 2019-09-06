Дачи, гостиницы и летний театр - чем жила Винница 100 лет назад

Фото: Предоставлены Татьяной Яцечко-Блаженко

7 сентября Винница отмечает День города. Предлагаем посмотреть подборку ретро-открыток с изображениями винницких улиц 100-летней давности.

С началом Первой мировой войны, в 1914-м город стал административным центром Подольской губернии. В течение 1917-1920 годов власть в городе принадлежала Совету общественных организаций, Подольской губернской украинской раде, Совету рабочих и солдатских депутатов Подолья.

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В 1919 году в Виннице располагались правительственные структуры Украинской Народной Республики. Здесь в течение месяца находилась Директория.

В киевском издательстве "Искусство" в 1978 году выдали альбом со снимками улиц Луцка. Фото подписали украинском, русском и польском языках. Их сделали Марк Клейнерман и Борис Ревенко.