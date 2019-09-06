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суббота, 07 сентября 2019 11:35

Дачи, гостиницы и летний театр - чем жила Винница 100 лет назад
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Открытки с изображениями улиц Винницы 1910-х годов
Фото: Предоставлены Татьяной Яцечко-Блаженко
Открытки с изображениями улиц Винницы 1910-х годов
Открытки с изображениями улиц Винницы 1910-х годов
Открытки с изображениями улиц Винницы 1910-х годов
Открытки с изображениями улиц Винницы 1910-х годов

7 сентября Винница отмечает День города. Предлагаем посмотреть подборку ретро-открыток с изображениями винницких улиц 100-летней давности.

С началом Первой мировой войны, в 1914-м город стал административным центром Подольской губернии. В течение 1917-1920 годов власть в городе принадлежала Совету общественных организаций, Подольской губернской украинской раде, Совету рабочих и солдатских депутатов Подолья.

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В 1919 году в Виннице располагались правительственные структуры Украинской Народной Республики. Здесь в течение месяца находилась Директория.

В киевском издательстве "Искусство" в 1978 году выдали альбом со снимками улиц Луцка.

Фото подписали украинском, русском и польском языках. Их сделали Марк Клейнерман и Борис Ревенко.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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