"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных

Мужчина ухаживает за местом где расстреляли жителей Днепра 20 лет Фото: dp.suspilne.media

89-летний житель Днепра Анатолий Пушкарский каждое утро посещает место траура по репрессированными. Там вместе с другими людьми похоронен его отец, которого расстреляли во времена сталинских репрессий. Мужчина ухаживает за местом самостоятельно 20 лет.

"Эти цветы я посадил, а теперь не хватает силы их полить. Приезжаю сюда проведать жертв сталинских репрессий. Тяжело конечно, в прошлом году больше воды мог брать, а сейчас мне почти 90 лет, уже не имеею той силы. На этом месте расстреляли 86 тысяч днепропетровцев и некоторых из Запорожья. Их здесь похоронили как собак. Мне рассказывали, что на каждого кого убили было заведено дело, и на последней странице написано "приговор выполнен", но только тогда считался выполненным, когда стреляли в затылок, вот такие нелюди были ", - рассказывает порталу UA: Днепр мужчина.

В городском Совете пообещали мемориал, но ничего не поставили. Мужчина самостоятельно поставил новый крест, смастерил скамейку и высадил цветы. Препятствовали коммунисты.

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"Пока были коммунисты, они начали ломать этот крест, я ставил на место. Затем они начали его жечь, 8 раз жгли, это девятый раз я ставлю новый. Раньше здесь была трафаретка железная, но после того как пятый раз подожгли , она куда-то исчезла, пришлось заменить ", - рассказывает мужчина.

Историк Дмитрий Романчук отмечает, что в Днепре существует только одно официальное место захоронения репрессированных - Привокзальная площадь. Говорит, что все остальные места символические.

"Когда я собираюсь сюда, воду наливаю, дочь мне говорит "как дурак - то надолго". Понимаете, мне здесь отдушина, спокойно так. Обидно очень, что это кроме меня никому не нужно", - констатирует Анатолий.

Председатель НКВД Николай Ежов подписал тайный приказ №00447 о создании "троек" НКВД 31 июля 1937-го. Имели задачей ускоренное рассмотрение дел "антисоветской деятельности". На основании этого приказа о "бывших кулаках, уголовниках и других антисоветских элементах" до ноября 1938-го посадили 820 тыс. человек. Из них казнили до 400 тысяч. Остальных отправили в ГУЛАГ. Чекисты значительно превышали свои полномочия, начальные квоты приказа составляли цифры 233 тыс. человек.