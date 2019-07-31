Изменили порядок рассмотрения уголовных дел

Приказом 31 июля 1937-го задействовали тройки НКВД Фото: simblago.com

Председатель НКВД Николай Ежов подписал тайный приказ №00447 о создании "троек" НКВД 31 июля 1937-го. Имели задачей ускоренное рассмотрение дел "антисоветской деятельности".

На основании этого приказа о "бывших кулаках, уголовниках и других антисоветских элементах" до ноября 1938-го посадили 820 тыс. человек. Из них казнили до 400 тысяч. Остальных отправили в ГУЛАГ. Чекисты значительно превышали свои полномочия, начальные квоты приказа составляли цифры 233 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С участника Норильского восстания сняли все обвинения

"Тройки" НКВД формировались на уровне области. В состав входили начальник подразделения НКВД, прокурор и секретарь обкома партии. При следствии руководствовались упрощенной процедурой без права на защиту обвиняемого, что прямо противоречило Сталинской Конституции 1936-го. Позже Сталин лично дал распоряжение партийным органам не вмешиваться в дела чекистов.

"Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата и притом применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников?" - сказал Сталин.

Кроме уголовников, под действие закона попадали крестьяне, духовенство, интеллигенция и бывшие оппозиционеры советской власти.

Около райцентра Шумск в Житомирской области археологи исторического объединения "Поиск" нашли останки 29 женщин и детей. Почти 100 лет тому назад их убили чекисты — агенты Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией.