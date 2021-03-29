Что викингам клали в захоронение, чтобы попали в загробную жизнь

За словами вчених, перини дають унікальне уявлення про фауну птахів за часів ранніх вікінгів, а також про ставлення людей до неї Фото: NTNU University Museum

Перины из птичьего пуха должны были помочь умершим викингам легче попасть в загробный мир. Такое мнение высказали археологи, изучающие древние захоронения на территории Вальсгарда в Швеции.

Перины исследователи нашли в 2 погребальных лодках под телами древних скандинавских воинов VII-VIII вв. Недавно с помощью микроскопа установили, что они были набиты перьями не только уток, кур и гусей, но и филинов, куропаток, воронов, сов и даже воробьев. Ничто не указывает на то, что ими торговали. Перья собирали на месте или привозили с соседнего побережья Балтии, информирует The History Blog.

Это вызвало удивление, ведь раньше в этом регионе не находили ничего подобного. Кроме того, использовать перья как наполнитель начали позже. Даже в средневековой Европе аристократы часто спали на матрасах, набитых соломой и травой. Свидетельства же об активной торговле идут с XV в.

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Подтверждение предположения о важном ритуальном действии нашли в позднескандинавском фольклоре. По верованиям, перья облегчали смерть или же способствовали попаданию в загробный мир и помогали избавиться от тягостей земной жизни.

"Люди считали, что использование перьев домашних кур, совы и других хищных птиц, голубей, ворон продлит борьбу тела со смертью. В некоторых скандинавских регионах гусиные перья считались лучшим средством для выхода души из тела. Примеры показывают, что перья в постельном белье из Вальсгарда, скорее всего, также имели более глубокое значение, чем служить простым наполнителем", - отметила исследовательница Биргитта Берглунд.

Кроме перин, археологи находили в лодках весла, оружие, щиты, доспехи, украшенные шлемы, посуду, останки животных. Все это должно было помочь в загробной жизни.

Ранее археологи раскопали 2 похоронные лодки викингов на территории села Виньера, Норвегия. В одном находились остатки мужчины, в другом - женщины. Исследователи отмечали, что одна из лодок была помещена прямо на другую через 100 лет. Тела хоронили в VIII и IX вв. Подобное захоронение ученые видели впервые. В ладьях викингов хоронили людей с высоким социальным статусом. В своеобразные гробы клали еду и погребальные дары, которые соответствовали статусу умершего. Представители музея Норвежского технологического университета создали небольшую 3D-реконструкцию странного захоронения.