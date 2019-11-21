Раскопали похороненных в лодке мужчину и женщину

Обнаружили захоронение викингов Фото: youtube

Археологи раскопали 2 похоронные лодки викингов на территории села Виньера, Норвегия. В одном находились остатки мужчины, в другом - женщины.

Исследователи отмечают, что одна из лодок была помещена прямо на другую через 100 лет. Тела хоронили в VIII и IX вв. Подобное захоронение ученые видят впервые, сообщает Facenews.

В ладьях викингов хоронили людей с высоким социальным статусом. В своеобразные гробы клали еду и погребальные дары, которые соответствовали статусу умершего.

Представители музея Норвежского технологического университета создали небольшую 3D реконструкцию странного захоронения.

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Археологи нашли котелок из римской бронзы в Норвегии. Скандинавы использовали его как погребальную урну для знати. Ученые убеждены, что содержит останки человека. Находку датируют 150-300-ми н.э. Ее обнаружили под огромным камнем с помощью металлоискателей.