Викинги хоронили вождей в котелках

Археологи нашли в Норвегии около 50 подобных котелков, поэтому считается большим успехом найти подобный за всю свою карьеру Фото: phys.org

Археологи нашли котелок из римской бронзы в Норвегии. Скандинавы использовали его как погребальную урну для знати. Ученые убеждены, что содержит останки человека.

Находку датируют 150-300-ми гг. н.э. Ее обнаружили под огромным камнем с помощью металлоискателей. Всего в стране нашли около 50 таких котлов, по-этому называют находку удачной, сообщает Techno.

В Западной Европе того времени котелок называли "бойлером". В нем готовили пищу. Но, когда в результате торговли и обмена сосуд попал в Скандинавию, местные решили использовать его как погребальную урну для верхушки общества.

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Несмотря на то, что сосуд нашли в плохом состоянии, ученые надеются найти в нём биологические материалы.

"Мы еще не достигли дна места захоронения, поэтому мы можем сделать новые открытия еще более древних вещей. Это было бы очень интересно, потому что мы так мало знаем об обычаях захоронения тех времен", - рассказывает археолог Мо Хенриксен.

Скандинавы отличаются от других европейских народов необычной культурой захоронения людей. У них было популярным прятать почетных граждан вместе с животными, а великих воинов всегда отправляли в мир иной с оружием и в лодке.

Археологи нашли остатки викинга в районе Уппсалы в Швеции во дворе средневековой церкви. Вместе с ним похоронили собаку, лошадь и целый корабль. Мужчину положили сюда не менее 1 тыс. лет назад. Он, вероятно, считался великим воином или был вождем. В могилу викинга положили и его оружие: меч, копье и щит, а также украшенный резьбой гребень