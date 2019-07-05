Собака, лошадь и лодка: раскопали могилу вождя викингов

Автор: glavnoe.ua В Швеции раскопали викинга вместе с собакой, лошадью и лодкой

Археологи нашли остатки викинга в районе Уппсалы в Швеция во дворе средневековой церкви. Вместе с ним похоронили собаку, лошадь и целый корабль. Мужчину положили сюда не менее 1 тыс. лет назад.

Он, вероятно, считался великим воином или был вождем. В могилу викинга положили и его оружие: меч, копье и щит, а также украшенный резьбой гребень. Могилы такого типа, когда вместе с покойником хоронили лодку, крайне редкий, так как традиционно тела умерших сжигали, сообщает Главное.

Автор: joinfo.ua Реконструкция захоронения изображена на рисунке

За всю историю раскопок в Швеции обнаружили 7 таких захоронений, в Норвегии - 3. Подобные "корабельные могилы" викингов находили и в Дании, и в Великобритании. Они относятся либо к эпохе викингов (800 - 1050 гг. н.э.), или к более раннему вендельскому периоду германского железного века (около 550-800 гг. н.э.).

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Могильник сохранил не только скелеты мужчины, собаки и лошади, но и железные заклепки вместе с деревянными частями лодки. Ее общая длина составляет 7 м.

"Изучить конструкцию корабля тоже очень важно, - говорит участница раскопок, археолог Елена Йорпеланд - например, чтобы понять, использовали в похоронной церемонии старые корабли или строили новые специально для похорон".

Часть Уппсальских находок выставят в Стокгольмском историческом музее осенью этого года.

10 древних захоронений обнаружили археологи возле средневековой церкви на острове Сицилия вблизи Италии. Предполагают, что останки принадлежат потомкам викингов. Могилам около 800 лет. Они располагаются в церкви Сан-Мишель дель Гольфо вблизи Палермо. Захоронение могло быть сделано норманнами - скандинавскими мореплавателями, которые в Х веке основали собственное герцогство на территории современной Северной Франции.