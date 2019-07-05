Собака, лошадь и лодка: раскопали могилу вождя викингов

 
Ексклюзивы
1/5
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 324
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 675
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1890
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1963
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5256
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2970
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1989
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1782
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3601
Фото
Все фото
33
5
8
12
9
Показали, чем жили в СССР в 1960-1980-х
Показали, чем жили в СССР в 1960-1980-х
Редкую мозаику откроют публике
Редкую мозаику откроют публике
&quot;У церквей Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - молодежь&quot; - как дочь гетмана Скоропадского посетила Украину
"У церквей Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - молодежь" - как дочь гетмана Скоропадского посетила Украину
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как выглядит одно из самых урочищ Полтавщины - показали захватывающие фото
Как выглядит одно из самых урочищ Полтавщины - показали захватывающие фото
Видео
Все видео
Показали оружие, которого боялись европейские армии
Показали оружие, которого боялись европейские армии
На дне водохранилища нашли дворец
На дне водохранилища нашли дворец
Создали ролик об Иване Мазепе
Создали ролик об Иване Мазепе
Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет
Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет
В центре города нашли древнее захоронение
В центре города нашли древнее захоронение
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1413
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 567
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1782
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1764
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2304
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 495
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
пятница, 05 июля 2019 17:11

Собака, лошадь и лодка: раскопали могилу вождя викингов

  Комментировать

Автор: glavnoe.ua
  В Швеции раскопали викинга вместе с собакой, лошадью и лодкой
В Швеции раскопали викинга вместе с собакой, лошадью и лодкой

Археологи нашли остатки викинга в районе Уппсалы в Швеция во дворе средневековой церкви. Вместе с ним похоронили собаку, лошадь и целый корабль. Мужчину положили сюда не менее 1 тыс. лет назад.

Он, вероятно, считался великим воином или был вождем. В могилу викинга положили и его оружие: меч, копье и щит, а также украшенный резьбой гребень. Могилы такого типа, когда вместе с покойником хоронили лодку, крайне редкий, так как традиционно тела умерших сжигали, сообщает Главное.

Автор: joinfo.ua
  Реконструкция захоронения изображена на рисунке
Реконструкция захоронения изображена на рисунке

За всю историю раскопок в Швеции обнаружили 7 таких захоронений, в Норвегии - 3. Подобные "корабельные могилы" викингов находили и в Дании, и в Великобритании. Они относятся либо к эпохе викингов (800 - 1050 гг. н.э.), или к более раннему вендельскому периоду германского железного века (около 550-800 гг. н.э.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали захоронение молодого русича

Могильник сохранил не только скелеты мужчины, собаки и лошади, но и железные заклепки вместе с деревянными частями лодки. Ее общая длина составляет 7 м.

"Изучить конструкцию корабля тоже очень важно, - говорит участница раскопок, археолог Елена Йорпеланд - например, чтобы понять, использовали в похоронной церемонии старые корабли или строили новые специально для похорон".

Часть Уппсальских находок выставят в Стокгольмском историческом музее осенью этого года.

10 древних захоронений обнаружили археологи возле средневековой церкви на острове Сицилия вблизи Италии. Предполагают, что останки принадлежат потомкам викингов.

Могилам около 800 лет. Они располагаются в церкви Сан-Мишель дель Гольфо вблизи Палермо. Захоронение могло быть сделано норманнами - скандинавскими мореплавателями, которые в Х веке основали собственное герцогство на территории современной Северной Франции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Собака, лошадь и лодка: раскопали могилу вождя викингов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

"У церквей Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - молодежь" - как дочь гетмана Скоропадского посетила Украину

Взорвалась новая звезда

В тюрьме умер правозащитник

Проповедник взялся за алкоголиков и преступников

Самое читаемое
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 41876
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 36531
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 17946
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых Просмотров: 17820
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 17757
История
Показали, чем жили в СССР в 1960-1980-х
Показали, чем жили в СССР в 1960-1980-х
33
 Просмотров: 4635
Нашли захоронение молодого русича
Нашли захоронение молодого русича Просмотров: 2385
Показали оружие, которого боялись европейские армии
Показали оружие, которого боялись европейские армии
 Просмотров: 6509
Редкую мозаику откроют публике
Редкую мозаику откроют публике
5
 Просмотров: 558
"У церквей Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - молодежь" - как дочь гетмана Скоропадского посетила Украину
"У церквей Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - молодежь" - как дочь гетмана Скоропадского посетила Украину
8
 Просмотров: 792
Больше всего комментируют
15
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
14
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
13
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
8
Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу "Доступные лекарства" - нардеп Дубиль
5
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
Голосов: 280
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua