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понедельник, 21 февраля 2022 00:46

Что рекламировали в Киеве 1920-х годов - подборка
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Gazeta.ua собрала рекламу, публикованную в справочной книге Киева на 1927 год
Фото: irbis-nbuv.gov.ua
В то время в СССР действовала Новая экономическая политика. Она предполагала возврат части рыночных отношений
До 1930 Киев был центром Киевского округа

Gazeta.ua собрала рекламу, публикованную в справочной книге Киева на 1927 год.

В то время в СССР действовала Новая экономическая политика. Она предполагала возврат части рыночных отношений. Людям разрешили учреждать небольшие предприятия и заниматься частной торговлей.

До 1930 года Киев был центром Киевского округа. Столицей советской Украины был тогда Харьков.

"За короткое время мирного строительства Киев чрезвычайно быстро и широко восстанавливается. Кажется, так недавно все это было, но киевляне уже забыли сорванные мосты, разрушенные и пожженные дома, замороженные фабрики, возведенное в состояние полного упадка богатое, ценное киевское коммунальное хозяйство. Забыли, потому что и следов той страшной руины не осталось", - говорится в книге.

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В городе проживало 491 тыс. человек и население росло. Киев являлся экономическим и культурным центром региона.

Gazeta.ua собрала фотографии из Киева в 1943 году. Тогда столица Украины была под нацистской оккупацией. Фотографии сделали на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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