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среда, 16 декабря 2020 16:02

Что нашли археологи в центре Одессы
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В Одессе закончили раскопки
Фото: 048.ua
В Одессе закончили раскопки
В Одессе закончили раскопки

15 декабря в центре Одессы завершились археологические раскопки Хаджибейской крепости.

"Результаты есть и они хорошие, некоторые из них, я уверен, будут даже более неожиданными, чем мы планировали", - рассказал научный консультант Андрей Красножон, передает 048.ua.

Специалисты сделали лишь предварительные выводы. Официальные результаты раскопок появятся после тщательного исследования найденного.

"На раскопе мы столкнулись с некоторыми земляными укреплениями или следами какого-то масштабного нивелирования бульвара доодесского периода. Это или земляная Деволановская крепость в 1793 году, которая представляла собой валы и рвы, или слои турецкого периода - следы выравнивания местности. Я больше склонен к 2-й версии, поэтому что вся керамика из этих валов - турецкая. Потом набора, который мы нашли, на первый взгляд это - нечто из XVII-XVIII веков. Мы также знаем, что какими-то валами и рвами была окружена сама Хаджибейская каменная крепость, которую мы искали. Не исключено, что это ее следы", - рассказал Красножон.

Исследователи нашли монеты, которые дают еще более точную датировку. Сейчас находку реставрируют. В один из дней неизвестные подбросили в раскоп монеты царского периода. Специалистов обмануть не получилось.

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"Главная версия – поиск каменных остатков Хаджибейского каменного замка - пока не подтвердилась. Каменных стен не нашли. При том, что мы находили в раскопе и шурфе остатки строительных материалов явно "доодесского" периода. Так называемая плинфа, каменные блоки сарматского тесанного известняка – это привозной камень со среднего течения Днестра, который здесь не водится. И Де-Волан писал о том, что замок выстроен из некого белого плотного песчаника - камни не местного происхождения. Это дает серьезные намеки на то, что само каменное укрепление либо сохранилось в остатках где-то рядом, либо полностью ушло в обрыв и не сохранилось до наших дней. Даже если бы русские солдаты разбирали на стройматериалы каменный замок, все равно бы мы увидели закладные траншеи, даже пустые. Они бы читались в разрезе. Мы зафиксировали одну из подобных траншей, но относится ли она к Хаджибейским фундаментам – покажут дальнейшие исследования", - говорит археолог.

На Приморском бульваре в Одессе археологи нашли древние и турецкие артефакты. Также обнаружили фрагменты дорогого фаянса из Западной Турции.

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Дата
16
декабря

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