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четверг, 26 сентября 2019 15:35

Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти

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Международная конференция "Как договориться с прошлым. память в мире постправды" проведут в Киеве 3 октября. В ней примут участие украинские, американские, польские, грузинские, словацкие исследователи, журналисты, писатели, политики и дипломаты.

Во время панельных дискуссий они подумают:

- какой следует быть политике национальной памяти;

- как вести серьезные разговоры о трагедии прошлого в мире шоу;

- что такое свобода слова, стандарты и ответственность медиа в
дискуссиях о прошлом;

- какие травмы нанес тоталитаризм искусству и пережили ли мы
тоталитаризм.

Автор: Центр досліджень визвольного руху
  3 октября в Киеве проведут конференцию «Как договориться с прошлым. Память в мире постправды»
3 октября в Киеве проведут конференцию «Как договориться с прошлым. Память в мире постправды»

Среди участников будут:

- американский публицист Дэвид Саттер;

- президент Платформы европейской памяти и совести Лукаш Каминский из Польши;

- грузинский политик Гиорги Канделаки;

- соучредитель польского Гражданского комитета солидарности с Украиной Изабелла Хруслинская;

- заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой Республики в Украине Матуша Корба;

- украинские историки Владимир Вятрович, Елена Стяжкина, Вахтанг Кипиани, Андрей Когут;

- философ Константин Сигов;

- основатель агентства "МедиаПорт" и еженедельника MediaPost Зураб Аласания;

- председатель Ассоциации еврейских общин Украины Иосиф Зисельс;

- режиссер Ростислав Держипильский

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- руководитель программ Центра исследований освободительного движения Ярина Ясиневич

- исполнительная директор Института массовой информации Оксана Романюк

- литературовед Ярина Цымбал

- генеральный директор Национального центра им. Александра Довженко Иван Козленко

- медиаюрист Игорь Розкладай

- писательница Оксана Забужко.

Конференция проведут в гостинице Radisson Blu - ул. Ярославов Вал, 22. Организовывают Центр исследований освободительного движения, Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине и Международный фонд "Возрождение".

Подробная программа и расписание конференции здесь.

Организаторы приглашают следить за обновлениями на странице мероприятия в Фейсбуке.

Предварительная регистрация на мероприятие обязательна

Иерарх УПЦ в США Даниил Зелинский нашел могилу полковника армии УНР Андрея Долуда в городе Куритиба, Бразилия.

Мужчина был командиром казачьего отряда имени Ивана Гонты Галицкой армии. Впоследствии - командиром Яновской бригады УГА и начальником штаба Армии УНР. Принимал участие в Первом зимнем походе.

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