Четверо в одном саркофаге - женщина раскопала гробницу в своем огороде

Фото: facebook.com/georgianheritage

Гробницу V - XI века обнаружила жительница грузинского села Агмамедло Махриза Набиева. Наткнулась на нее обрабатывая свою землю.

"Могильник построен из больших камней хорошо обработанного песчаника. Четыре плиты стоят вертикально, две накрывают гробницу", - сообщают в Национальном центре охраны культурного наследия Грузии.

Внутри нашли кости четырех человек, захороненных по христианскому обычаю. Судя по скелету и костей головы, археологи утверждают, что трое из них - взрослые, а один - подросток. Долгое время в захоронения проникали грунтовые воды, поэтому кости плохо сохранились. Достать и сложить их невозможно.

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Археологи очистили захоронения, сделали фото и зарисовали. Каменный саркофаг закрыли, оставив кости внутри.

При дальнейшем осмотре территории обнаружили еще одну могилу с костями. Она был разрушена трактором при вспашке.

Археологи обнаружили гробницу инков, в которой был похоронен элитный представитель доколумбовой цивилизации. Открытие было сделано на месте раскопок Мата Индио в северном регионе Перу Ламбаеке.