Черчилль сказал слова, которые стали любимыми для всех политиков

Слова Черчилля стали афоризмом. Фото: istpravda.com.ua

12 февраля 1946-го бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль впервые использовал выражение "без комментариев", которое стало крылатым.

В тот день он вышел из Белого дома после переговоров с американским президентом Гарри Трумэном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пушистики диктаторов: кого по вечерам ласкали исторические деятели

Журналисты начали расспрашивать его о ходе переговоров, просили прокомментировать. Но Черчилль ответил: No comments. Позже добавил, что одолжил эти слова у американского дипломата, госсекретаря Самнера Уэллса.

С тех пор политики со всего мира стали использовать это словосочетание.

4 февраля 1945 года в Ялте началась Крымская конференция глав союзных государств антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне: премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, президента США Франклина Рузвельта и советского лидера Иосифа Сталина. На ней решили судьбу западных границ Украины.