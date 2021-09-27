Челюсть мамонта и орудия труда - в Украине нашли поселение, которому 20 тыс. лет

Фото: acc.cv.ua

Остатки мамонтов и северных оленей нашла украинско-польская команда археологов в селе Дорошовцы Заставнивского района Черновицкой области.

Они исследовали стоянку первобытных людей возрастом свыше 20 тыс. лет, сообщает ИА АСС.

"Это многослойная стоянка. Мы фиксируем семь культурных слоев. В разные периоды люди приходили сюда и обустраивали жилье. Рядом Днестр и сюда ходили животные стадами. А там, где были животные, и проживали люди, которые на них охотились", - сообщила руководитель экспедиции Лариса Кулаковская.

На глубине 6 м археологи находят остатки древних животных.

"Для нас это село таит много тайн и археологических находок. Поэтому мы сотрудничаем с коллегами из Киева. С 2019 года вместе проводим раскопки в Дорошовке. И для нас как ученых-археологов, занимающихся периодом палеолита в Польше и Центральной Европе, эта стоянка является большим ценным источником для научных исследований. В Польше нет исследований стоянок такого типа эпохи палеолита, с таким богатым культурным наслоением. Основной особенностью этой стоянки являются хорошо сохранившиеся останки животных эпохи палеолита", - рассказала профессор Жешувского университета Марта Полтович-Бобак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В траншее нашли скелет женщины

Остатки челюсти сохранились в хорошем состоянии. На стоянке также обнаружили орудия, с помощью которых древние люди освежевали туши убитых животных, разрезали кожу, изготавливали предметы быта из костей.

Археологи показали новые находки в замке в Каменце-Подольском Хмельницкой области. В хозяйственной яме позднего этапа чернолесской культуры нашли целый сосуд, сообщает городской совет Каменец-Подольского.