Чарльз Дарвин боялся религиозного преследования и позора

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"Наш бедный дорогой ребенок прожил короткую жизнь… Так понемногу закралось в мою душу уныние, и, в конце концов, я стал совсем неверующим", - пишет зимой 1851-го года в письме жене британский естествоиспытатель Чарльз Дарвин после смерти старшей и любимой дочери Анны. Впервые подтвердил свой атеизм, хотя до этого всем говорил, что верит в Бога. В это время продолжалась его работа над теорией эволюции.

12 февраля 1809-го родился Чарльз Роберт Дарвин – английский ученый, создавший теорию эволюции. Он прожил 73 года и отошел в 1882 году. В этом году мир отмечает 140 лет со времени его смерти. Признан одним из величайших британцев всех времен. Его именем называют улицы, музеи и премии.

Родился в Шрюсбери в графстве Шропшир, Англия. Отец, Роберт Дарвин, был финансистом и успешным врачом, поэтому семья жила очень богато. Мать Сьюзанн Дарвин скончалась рано, он практически не запомнил ее. Во время учебы в Кембридже Дарвин познакомился с опытным специалистом в области естественных наук Джоном Генсло. Общаясь с ним, еще больше убедился в своем желании изучить мир. Ученый предложил Дарвину место в экспедиции, направлявшейся в Южную Америку.

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На корабле "Бигль" 27 декабря 1831 года экспедиция отплыла из Англии. Путешествие длилось пять лет. Чарльз Дарвин побывал в Бразилии, Аргентине, Чили, Перу и на Галапагосских островах в Тихом океане. Дарвин собирал коллекцию горных пород, делал гербарии и чучела животных. Однажды ученый нашел остатки крупных четвероногих млекопитающих и заметил, что их кости похожи на кости современных зверей, только намного больше их, тогда же он задумывается над тем, почему вымерли все эти гигантские животные?Дарвин предположил, что за многие миллионы лет вид животных на земле изменился, то есть они эволюционировали.

По возвращении домой женится на далекой родственнице Эмме Веджвуд. У них рождается десять детей. Отец оставил ему наследство, которого хватало на скромную жизнь. Жену Дарвин называл "мамочкой" и был счастлив с ней. Более двух десятилетий ученый размышляет над своей теорией эволюции, длившейся многие миллионы лет. Это противоречило буквальному пониманию Библии о том, что мир был сотворен Богом за шесть дней и с тех пор не изменялся.

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Неверие приходит после смерти любимой дочери Анны 1851-го. Старшая дочь Чарльза и Эммы Дарвин скончалась десятилетней от осложнений скарлатины. В то время Эмма была тяжело беременна их пятым сыном и не могла быть с дочерью и Чарльзом. Муж переживал смерть дочери сам. Это поколебало его веру в Бога, хотя публично об этом никогда не заявлял. Дарвин боялся религиозного преследования и позора. Не хотел огорчить своих друзей-священнослужителей и верующую супругу Эмму. Он поддерживал местную церковь и помогал прихожанам, но на богослужение не ходил.

Выступая, осторожно высказывался о религии: "Творец сначала вдохнул жизнь в одно или ограниченное число видов; и с такого простого начала развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и удивительных видов и форм". Позже, когда его спрашивали о религиозных взглядах, писал, что никогда не был атеистом, в том смысле, что не отрицал существование Бога, и что в общем-то "было бы более правильно описать состояние моего разума как агностическое".

Дарвин получил авторитет естествоиспытателя, одну за другой издает книги о чем угодно, но не об эволюции. Вышло два издания "Дневника путешествий на Бигле", очерк о геологических наблюдениях в Южной Америке, монография об усоногих раках, книга о морских уточках. А книга об эволюции так и лежала без движения. Дарвин таки решается напечатать свой труд "Происхождение видов путем естественного отбора". Книгу раскупают в первый же день — 24 ноября 1859-го. Современники неоднозначно восприняли труд Дарвина. Теория эволюции ученого объясняла многие загадочные вопросы биологии. Но ортодоксальные христиане объявили произведение ересью. Первое издание, 1250 экземпляров, было раскуплено за 2 дня.

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Неоднозначность восприятия теории Дарвина только усилилось после выхода 1871 его следующей книги - "Происхождение человека и половой отбор", в которой автор изложил доказательства происхождения человека от обезьяны. Он пришел к выводу о поразительном сходстве человека с животными, особенно с человекообразными обезьянами. Появление "Происхождение видов" один из современников Дарвина образно сравнивал со взрывом бомбы, "которую еще не видела наука, смертоносно поразительной".

Труд Дарвина семь раз переиздавался при жизни автора, он быстро стал известным ученым других стран и был переведен большинством европейских языков.

Дарвин очень боялся внезапно умереть. Он болел неизвестной болезнью еще со времен подорожания на "Бигле" - его лихорадило, мучило бессонницу и постоянная усталость. Ему то ухудшалось то лучше. Никакое лекарство не помогало. Уже после его смерти врачи установили - ученый страдал болезнью Чагаса, которую переносят тропические клопы. Молодой Дарвин даже составил завещание – приказал жене Эмми в случае его внезапной смерти потратить все сбережения в издании заметок и рукописей.

До последних дней своей жизни он не прекращал систематические научные исследования. До самой смерти Дарвин вел наблюдение в своем саду, а 19 апреля он скончался. Похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с Исааком Ньютоном.

Учителя из американского городка Дэйтона Джона Скоупса 5 мая 1925-го арестовали за преподавание на уроке биологии эволюционной теории британского ученого Чарльза Дарвина. В школах происхождения человека объясняли как творение Бога. Судебный процесс над учителем журналисты называли обезьяньим. Дело привлекло внимание всего мира.