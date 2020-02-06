Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет

Один из старейших фильмов показали в 4К 60 fps. Фото: youtube.com

Менеджер по продукту издательского дома "Комитет" Денис Ширяев выпустил обновленную версию короткометражного фильма братьев Люмьеров "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота". Премьера фильма состоялась в 1897 году. Считается одним из первых фильмов в истории кино.

Для перевода фильма в расширение 4К и 60 кадров/сек. специалист использовал приложение Gigapixel AI, искусственный интеллект которого заполняет пробелы в изображениях и восстанавливает четкость. Также использовал бесплатную программу Dain для интерполяции недостающих кадров. Ему удалось устранить полосы, пузырьки, пятна и другие шумы из оригинального видео, сообщает meduza.io

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Городская легенда гласит, что когда зрители впервые видели на экране поезд, который "ехал на них", они кричали и в панике бежали из зала. Однако, нет никаких доказательств того, что такая реакция в самом деле случалась. Не было никаких сообщений об этом в прессе или полиции. Несмотря на мифотворчество, один из первых динамических шедевров братьев Люмьеров все же вызвал огромную сенсацию.

Еще в 1883 году молодые Луи и Огюст Люмьеры наладили в Лионе производство желатиновых фотопластинок с использованием бромида - их фабрика произвела больше 216 000 фотопластинок. После создания съемочного аппарата оба активно участвовали в создании первых фильмов. Вместе с Люмьерами над новой техникой работал инженер Жюль Карпантье, который сконструировал первый проекционный аппарат для демонстрации лент. Первый публичный сеанс был проведен в Париже 22 марта 1895 года, однако днем ​​рождения кино официально считается 28 декабря того же года, когда в Grand Café на бульваре Капуцинов прошел первый коммерческий показ фильмов Люмьеров.