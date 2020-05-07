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четверг, 07 мая 2020 17:21

Браслеты, слитки и посуда - на месте битвы обнаружили клад

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Браслеты, слитки и посуда - на месте битвы обнаружили клад
Археологи показали древнюю печать. Фото: Xinhua

В Китае откопали около 10 тыс. артефактов династии Мин из золота и серебра.

Сокровища нашли во время раскопок на историческом месте Цзянкоу Ченьинь в провинции Сычуань, сообщает Archaeology News Network.

На этом месте в XVII в. состоялась одна из крупнейших битв Крестьянской войны. Возможно, именно тогда и потеряли все эти артефакты.

Исследователи подняли с земли монеты, слитки, посуду, кольца и браслеты.

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По мнению ученых, многие предметы принадлежали лично наследному принцу династии Мин. На это указывает квадратная золотая печать с черепаховой ручкой. Она точно принадлежала принцу, о чем свидетельствуют иероглифы. На печати написано "Ши Цзи", то есть первый сын среди наследных принцев.

Большинство изделий - из золота.

В китайской провинции Хэнань археологи обнаружили большое количество гробниц и жертвенных захоронений. Их датируют поздним периодом правления династии Шан. Это 1600-1046 годы до нашей эры.

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