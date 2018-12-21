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пятница, 21 декабря 2018 23:13

Бомба времен Второй мировой заставила эвакуировать район города

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Бомба времен Второй мировой заставила эвакуировать район города
В Кельне нашли американскую бомбу. Фото: EPA

В немецком городе Кельн нашли снаряд времен Второй мировой.

Американскую бомбу с неповрежденным детонатором нашли во время поисковых работ в районе Полли, сообщает Rheinische Post.

Для проведения операции по обезвреживанию решили эвакуировать людей в радиусе 300 метров.

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Эвакуации подлежали около 1000 человек, в том числе учащиеся средней школы.

В городе Моронг на северо-востоке Польши эвакуированы шесть тысяч человек из-за выявленных бомбы времен Второй мировой войны.

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