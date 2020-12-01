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вторник, 01 декабря 2020 13:56

Большие страны согласовали планы по Антарктиде

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Большие страны согласовали планы по Антарктиде
В Антарктиде огромное количество полезных ископаемых, включая алмазы, нефть и газ. Фото: rgo

1 декабря 1959 года в Вашингтоне подписали договор об Антарктиде. В документе сказано, что эту территорию Земли ни одна страна мира не имеет права использовать в военных целях. В Антарктид есть огромное количество полезных ископаемых, включая алмазы, нефть и газ.

Договор вступил в силу 23 июня 1961 после его ратификации 12 государствами - первоначальными участниками, чьи ученые проводили активные исследования на территории Антарктики и вокруг нее в течение Международного геофизического года 1957-58 годов.

Главная цель Договора - обеспечить использование данного региона и его природных ресурсов в интересах всего человечества. Договор состоит из преамбулы и 14 статей.

В Антарктиде запрещено создание военных сооружений, проведение военных маневров, испытаний любых видов оружия, ядерных взрывов, размещения и захоронения радиоактивных отходов, также запрещено в этом районе проведения любых мероприятий военного характера.

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В конце 1950-х советские полярники основали три станции в Антарктиде: "Мирный", "Пионерская" и "Восток". США пришли к южному полюсу. Но именно тогда две сверхдержавы с ядерным арсеналом смогли остановить третью мировую войну.

Ряд стран, включая Аргентину, Чили и Великобритании, предъявляли претензии на территорию 6-го материка.

"На некоторые территории предъявили претензии сразу несколько стран. Но это все остается пока без последствий", - говорят эксперты.

Международное исследование ученых-климатологов показало, что потеря льда в Антарктиде длиться в течение многих веков. По мнению ученых из Университета Маноша в Австралии, вероятно, это продолжится, даже если изменение климата смогут контролировать.

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Дата
01
декабря

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