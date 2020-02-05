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суббота, 08 февраля 2020 08:20

Больного дизентерией короля спасает арабский врач

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Больного дизентерией короля спасает арабский врач
Миниатюра "Людовик IX отплывает в крестовый поход" из летописей "Жизнь и чудеса Св. Людовика" нарисовал духовник жены короля Маргариты Прованской Гийом де Сен-Патю

В крепости Эль-Мансура у Каира 8 февраля 1250-го армию христиан разбили. В плен к мусульманам попал король Франции Людовик IX с двумя братьями. Cьомий крестовый поход закончился поражением христиан.

1095-го на Клермонском соборе папа римский Урбан II призвал феодалов к Крестового похода для освобождения Иерусалима и Святой земли от мусульман. Участники первых походов именовали себя пилигримами. Делали отряды даже "безгрешных" - отправляли детей и подростков в бой. За шесть лет до Седьмого крестового похода арабы захватили Иерусалим. В очередной крестовый поход вызывается король Франции Людовик IX. Его называют религиозным фанатиком.Збирае за три года армию - пятнадцатитысячном войско.

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Армада плывет на Кипр на зимовку. Затем - в Египет. Там находился центр тюркского султаната династии Айюбидов, важные крепости в дельте Нила. Французы 6 июня 1249 го захватили город Дамьетта - сейчас Думьят в Республике Египет, без сопротивления со стороны египтян. В это время разлился Нил, и крестоносцы оказались закрытыми на полгода. Солдаты потеряли боевой дух. В ноябре король начал наступление на Каир.

Отряд из трехсот рыцарей во главе с братом короля Робертом д'Артуа 8 февраля подходят к крепости Эль-Мансур, которая защищает подступы к Каиру. Людовик IX осаждает Эль-Мансур до апреля. Войско крестоносцев косит тиф и болотная лихорадка. Окруженный со всех сторон Людовик IX кажется. Остатки рыцарей добивают, а короля и его родных берут в плен. Тот пишет письмо матери - просит денег из государственной казны за свое освобождение. По условиям освобождения египтянам возвращалась Дамьетту на Востоке и король обещает никогда не возвращаться в Египет. Египет остается центром ислама, а Людовик IX двадцати лет идет в Восьмой, последний крестовый поход, в котором и умирает.

Крестоносцы захватили город Константинополь - современный Стамбул, 15 апреля 1204. Держали его в осаде в течение года. Католическое духовенство хотело подчинить православную церковь. Папа Иннокентий III организовал Четвертый крестовый поход, чтобы ликвидировать патриархат в Константинополе.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
08
февраля

Больного дизентерией короля спасает арабский врач

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